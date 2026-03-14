https://anlatilaninotesi.com.tr/20260314/dso-israilin-lubnana-saldirilarinda-son-24-saatte-14-saglik-calisani-oldu-1104257362.html
DSÖ: İsrail’in Lübnan’a saldırılarında son 24 saatte 14 sağlık çalışanı öldü
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da son 24 saat içinde 14 sağlık çalışanının hayatını... 14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T21:40+0300
dünya
ortadoğu
lübnan
i̇srail
beyrut
dünya sağlık örgütü (dsö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104213587_60:0:892:468_1920x0_80_0_0_c053ff84e3cc8ca38e54c5cb6a3bc0f3.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104213587_164:0:788:468_1920x0_80_0_0_e4a472ef2ee784a5848e898fadae4baa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, lübnan, i̇srail, beyrut, dünya sağlık örgütü (dsö)
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da son 24 saat içinde 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ, mart ayından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik onlarca saldırıyı doğruladığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da son 24 saat içinde 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Ghebreyesus, “Lübnan’ın güneyinde son 24 saatte 14 sağlık çalışanının öldürülmesi, Orta Doğu’da tırmanan krizde trajik bir gelişmeye işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
DSÖ’nün doğruladığı bilgilere göre, Burç Kalavay bölgesindeki bir sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 doktor, paramedik ve hemşire hayatını kaybetti.
2 Mart'tan bu yana 30 sağlık çalışanı öldü, 35 yaralı
Ghebreyesus, bu tür olayların Lübnan’ın sağlık sistemine yönelik devam eden saldırıları ortaya koyduğunu belirterek, “DSÖ, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da sağlık hizmetlerine yönelik 27 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı” bilgisini paylaştı.
Sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası insancıl hukuka göre sağlık personeli ve tesislerinin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Ghebreyesus, Lübnan’da ve Orta Doğu genelinde çatışmaların yoğunlaşmasının benzer trajedilerin yaşanma riskini artırdığını belirterek krizin tırmanmasını önlemek için acil önlem çağrısında bulundu.
İsrail’in Lübnan’a saldırıları
İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Daha sonra İsrail ordusu Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut’un da hedef alındığını açıklamıştı.
Havadan ve denizden düzenlenen saldırıların ardından İsrail ordusu Lübnan’daki kara operasyonlarını genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 773’e, yaralı sayısı ise 1993’e yükseldi.