DSÖ: İsrail’in Lübnan’a saldırılarında son 24 saatte 14 sağlık çalışanı öldü
DSÖ: İsrail’in Lübnan’a saldırılarında son 24 saatte 14 sağlık çalışanı öldü
14.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-14T21:40+0300
2026-03-14T21:40+0300
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da son 24 saat içinde 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Ghebreyesus, “Lübnan’ın güneyinde son 24 saatte 14 sağlık çalışanının öldürülmesi, Orta Doğu’da tırmanan krizde trajik bir gelişmeye işaret ediyor” ifadelerini kullandı.DSÖ’nün doğruladığı bilgilere göre, Burç Kalavay bölgesindeki bir sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 doktor, paramedik ve hemşire hayatını kaybetti.2 Mart'tan bu yana 30 sağlık çalışanı öldü, 35 yaralıGhebreyesus, bu tür olayların Lübnan’ın sağlık sistemine yönelik devam eden saldırıları ortaya koyduğunu belirterek, “DSÖ, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da sağlık hizmetlerine yönelik 27 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı” bilgisini paylaştı.Sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası insancıl hukuka göre sağlık personeli ve tesislerinin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Ghebreyesus, Lübnan’da ve Orta Doğu genelinde çatışmaların yoğunlaşmasının benzer trajedilerin yaşanma riskini artırdığını belirterek krizin tırmanmasını önlemek için acil önlem çağrısında bulundu.İsrail’in Lübnan’a saldırılarıİsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Daha sonra İsrail ordusu Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut’un da hedef alındığını açıklamıştı.Havadan ve denizden düzenlenen saldırıların ardından İsrail ordusu Lübnan’daki kara operasyonlarını genişletme kararı almıştı.Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 773’e, yaralı sayısı ise 1993’e yükseldi.
ortadoğu, lübnan, i̇srail, beyrut, dünya sağlık örgütü (dsö)

DSÖ: İsrail’in Lübnan’a saldırılarında son 24 saatte 14 sağlık çalışanı öldü

21:40 14.03.2026
İsrail Lübnan'a saldırıyor
İsrail Lübnan'a saldırıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2026
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da son 24 saat içinde 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. DSÖ, mart ayından bu yana sağlık hizmetlerine yönelik onlarca saldırıyı doğruladığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in saldırıları altındaki Lübnan’da son 24 saat içinde 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Ghebreyesus, “Lübnan’ın güneyinde son 24 saatte 14 sağlık çalışanının öldürülmesi, Orta Doğu’da tırmanan krizde trajik bir gelişmeye işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
DSÖ’nün doğruladığı bilgilere göre, Burç Kalavay bölgesindeki bir sağlık merkezine düzenlenen saldırıda 12 doktor, paramedik ve hemşire hayatını kaybetti.

2 Mart'tan bu yana 30 sağlık çalışanı öldü, 35 yaralı

Ghebreyesus, bu tür olayların Lübnan’ın sağlık sistemine yönelik devam eden saldırıları ortaya koyduğunu belirterek, “DSÖ, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’da sağlık hizmetlerine yönelik 27 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı” bilgisini paylaştı.
Sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, uluslararası insancıl hukuka göre sağlık personeli ve tesislerinin hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi. Ghebreyesus, Lübnan’da ve Orta Doğu genelinde çatışmaların yoğunlaşmasının benzer trajedilerin yaşanma riskini artırdığını belirterek krizin tırmanmasını önlemek için acil önlem çağrısında bulundu.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları

İsrail ordusu 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini duyurmuştu. Daha sonra İsrail ordusu Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını ve başkent Beyrut’un da hedef alındığını açıklamıştı.
Havadan ve denizden düzenlenen saldırıların ardından İsrail ordusu Lübnan’daki kara operasyonlarını genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 773’e, yaralı sayısı ise 1993’e yükseldi.
