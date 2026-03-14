Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çözüm arıyor
20:53 14.03.2026 (güncellendi: 21:29 14.03.2026)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programında konuştu
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı iftar programı kapsamında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen iftar programında sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'Türkiye krize çözüm arıyor'
Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız.
Bu cinnet hali karşısında insanları savunan, aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır.
Gözünü kan bürümüş bir şebeke maalesef Gazze'de olduğu gibi İran ve Lübnan'da da okulları ve hastaneleri vurmaya devam ediyor.
'Sağlık sistemi hiç olmadığı kadar güçlü'
Tüm kaynaklarımızı seferber ederek sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür.
2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı, yaklaşık 4 kat artışla bu sayı 1 milyona çıktı.
Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik.
Toplamda 39 bin 367 yataklı 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 153 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor.