https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/simitci-cinayeti-iddianamesinde-baris-boyun-cetesi-detayi-1104239196.html

Simitçi cinayeti iddianamesinde Barış Boyun çetesi detayı

Simitçi cinayeti iddianamesinde Barış Boyun çetesi detayı

Sputnik Türkiye

Yalova’da simitçi Ramazan Elkıtay’ın evinin önünde silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, cinayetin Barış Boyun’un elebaşılığını... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-13T15:32+0300

2026-03-13T15:32+0300

2026-03-13T15:32+0300

türki̇ye

barış boyun

çete

yalova

i̇stanbul

yalova cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

Yalova’da simitçi Ramazan Elkıtay’ın evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin Barış Boyun çetesi olarak bilinen suç örgütünün yönlendirmesiyle işlendiği belirtildi.Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 16 sayfalık iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan sanıklar A.F. (18) ile K.B. (19)’nin cinayeti gerçekleştirdiği kaydedildi.Cinayet talimatının örgüt üyeleri üzerinden verildiği öne sürüldüİddianamede, suç örgütünün Yunanistan’da bulunan üyeleri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul’daki H.B. aracılığıyla sanıklarla irtibat kurduğu ifade edildi. Ramazan Elkıtay’ın öldürülmesi için talimatın bu kişiler üzerinden verildiği belirtildi.Sanıkların, Elkıtay’ı öldürmeleri karşılığında 1 milyon lira ve Yunanistan’a kaçırılma vaadiyle harekete geçirildiği vurgulandı.Silah İstanbul’dan temin edildi, olay öncesi keşif yapıldıİddianamede, olaydan bir gün önce sanıkların örgüt üyeleriyle görüntülü görüşme yaptığı, cinayet için hazırlık yaptığı ve saldırıda kullanılacak silahın İstanbul’dan temin edildiği bilgisine yer verildi.Sanıklardan A.F.’nin olay günü Yalova’ya gelerek maktulün simit tezgahı çevresinde ve evinin bulunduğu bölgede keşif yaptığı belirtildi. İddianameye göre A.F., maktulün evine girmesini bekledi ve Ramazan Elkıtay kapıyı açtığı sırada silahla 5 kez ateş ederek olay yerinden kaçtı.Biri İstanbul’a, diğeri Kırşehir’e kaçtıOlayın ardından A.F.’nin İstanbul’a, K.B.’nin ise taksiyle Kırşehir’e gittiği anlatıldı. Her iki sanığın da polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı kaydedildi.Tanık beyanlarında dikkat çeken ifadelerDosyada tanık olarak ifade veren maktulün eşi, eşinin 3-4 yıl önce gayrimeşru işlerle uğraşan insanlarla görüştüğünü, son bir ayda ise tedirgin olduğunu beyan etti.Dosyada yer alan bir diğer tanık G.E. ise Ramazan Elkıtay’ın örgüt üyeleri H.B, V.A. ve S.Ö.’nün adamı olduğunu, ancak daha sonra bu kişilerin aleyhine muhbirlik yapması nedeniyle öldürülmek istendiğini anlattı.İddianamede örgütün gençleri hedef aldığı tespiti yer aldıİddianamede, suç örgütünün özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı ve aile yapısı zayıf gençleri hedef alarak örgüte kazandırdığına işaret edildi.Örgüte katılan çocukların gittikleri yer ve mekanlarda Barış Boyun’a şarkılar ithaf ettiği, örgüt lideri ve yöneticilerini etiketleyerek “kara propaganda” yaptığı belirtildi. Bu yolla özellikle genç yaşta ve suça meyilli kişilerin etkilenerek örgüte eleman kazandırıldığı kaydedildi.İddianamede, örgütün sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı ve gençleri suç eylemlerine yönlendirdiği anlatıldı. Söz konusu gençlerin “kamikaze dron gibi kullanıldığı” değerlendirmesine yer verildi.2 sanık için 29’ar yıla kadar hapis talebiİddianamede, sanıklar A.F. ile müşterek fail olduğu belirtilen K.B. hakkında “kasten öldürme” ve “suç örgütüne üye olmak” suçlarından dava açıldığı belirtildi.Sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle, ağırlaştırılmış müebbet yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası uygulanması ve suç örgütü üyeliğiyle birlikte toplam 29’ar yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/ortadogudaki-catismaya-ragmen-altin-neden-yukselmiyor-uzmanlar-ne-bekliyor-1104235436.html

türki̇ye

yalova

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barış boyun, çete, yalova, i̇stanbul, yalova cumhuriyet başsavcılığı