https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/sgk-uzmani-melis-elmen-degerlendirdi-emekliye-bayram-ikramiyesinde-zam-yok-1104243720.html
SGK Uzmanı Melis Elmen değerlendirdi: Emekliye bayram ikramiyesinde zam yok
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerine dair yaptığı açıklamayı... 13.03.2026, Sputnik Türkiye
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
emekli
sgk
ssk
melis elmen
sgk uzmanı
emekli bayram ikramiyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram ikramiyesi açıklamasından sonra son durumu değerlendirdi.4 bin TL’lik zamsız ikramiyeye dair konuşan Elmen, ‘Şu an zam olarak bile yansımayan bin TL ile bayramda güllaç bile yapamazsınız’ dedi.Elmen, şöyle anlattı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, emekli, sgk, ssk, melis elmen, sgk uzmanı, emekli bayram ikramiyesi, bayram ikramiyesi
SGK Uzmanı Melis Elmen değerlendirdi: Emekliye bayram ikramiyesinde zam yok
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli bayram ikramiyelerine dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Elmen, “Bu ikramiyenin nefes aldıracak bir yanı yok, apartman aidatı bile ödeyemezsiniz” dedi.
“Herhangi bir bakan açıklama yaptığında Cumhurbaşkanı’ndan bir farklı açıklama bekleriz. Ama kendisi çıkıp açıklama yaptığına göre konu kapanmış diye anlıyoruz. Geçen yıl bayramda 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkmıştı. Bu sene ise sabit tutuldu. Yani yıllık 8 bin lira bir emekli ikramiyesi verilecek. En büyük beklentiydi ancak sabit kaldı. Sembolik bile olsa bin lira bir zam bekliyorduk. Ama maalesef müjdeli haberimiz böyle gelmedi. SGK çatısı altında herhangi bir aylık alan herkes bu miktarı alacak. Durum garip bir teraziye dönmüş durumda. Alım gücü zaten düştü, şu anki bin TL ile güllaç bile yapamazsınız. Aidat bile ödeyemezsiniz. Nefes aldıracak bir durum olmuyor. İkramiyeler ve maaşlar bayram öncesi ödenecek. SSK kapsamında emekli aylığını 17-18-19-20 tarihlerinde alanlar maaşlarını 14 Mart’ta alacaklar. 21-22-23 olanlar 15 Mart’ta, 24-25-26 olanlar da 16 Mart’ta hem ikramiyelerini hem de maaşlarını alacaklar. Emekli sandığı kapsamında maaş alanlar da 19 Mart’ta aylıklarını alacaklar."