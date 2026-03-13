SGK Uzmanı Melis Elmen değerlendirdi: Emekliye bayram ikramiyesinde zam yok

“Herhangi bir bakan açıklama yaptığında Cumhurbaşkanı’ndan bir farklı açıklama bekleriz. Ama kendisi çıkıp açıklama yaptığına göre konu kapanmış diye anlıyoruz. Geçen yıl bayramda 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkmıştı. Bu sene ise sabit tutuldu. Yani yıllık 8 bin lira bir emekli ikramiyesi verilecek. En büyük beklentiydi ancak sabit kaldı. Sembolik bile olsa bin lira bir zam bekliyorduk. Ama maalesef müjdeli haberimiz böyle gelmedi. SGK çatısı altında herhangi bir aylık alan herkes bu miktarı alacak. Durum garip bir teraziye dönmüş durumda. Alım gücü zaten düştü, şu anki bin TL ile güllaç bile yapamazsınız. Aidat bile ödeyemezsiniz. Nefes aldıracak bir durum olmuyor. İkramiyeler ve maaşlar bayram öncesi ödenecek. SSK kapsamında emekli aylığını 17-18-19-20 tarihlerinde alanlar maaşlarını 14 Mart’ta alacaklar. 21-22-23 olanlar 15 Mart’ta, 24-25-26 olanlar da 16 Mart’ta hem ikramiyelerini hem de maaşlarını alacaklar. Emekli sandığı kapsamında maaş alanlar da 19 Mart’ta aylıklarını alacaklar."