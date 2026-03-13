https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/sarkici-estefani-yunanlardan-cok-turk-dinleyicim-var-1104237898.html
Şarkıcı Estefani: Yunanlardan çok Türk dinleyicim var
Şarkıcı Estefani: Yunanlardan çok Türk dinleyicim var
Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan şarkıcı Estefani, doğduğu ülke olan Almanya'daki kitlesinin dahi Türklerden oluştuğunu belirterek "Yunanlardan... 13.03.2026
Şarkıcı Estefani, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.Sahneye ilk kez 14 yaşında çıkan ve hem Türkiye’de hem Yunanistan’da yakından takip edilen Estefani, doğduğu Almanya’da dahi kitlesinin Türklerden oluştuğunu söyledi:‘Barış Manço, Cem Karaca ve Ajda Pekkan’ı çok seviyorum’Küçük yaşlarından beri müzikle iç içe olduğunu belirten Estefani, Türk müzisyenleri de yakından takip ettiğini belirtti:
Okan Aslan
Okan Aslan
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan şarkıcı Estefani, doğduğu ülke olan Almanya’daki kitlesinin dahi Türklerden oluştuğunu belirterek “Yunanlardan daha çok Türk dinleyicim var” dedi.
Şarkıcı Estefani, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Sahneye ilk kez 14 yaşında çıkan ve hem Türkiye’de hem Yunanistan’da yakından takip edilen Estefani, doğduğu Almanya’da dahi kitlesinin Türklerden oluştuğunu söyledi:
“Estefani Almanya’da dahi benim kitlem Türklerden oluşuyor. Yunanlardan daha fazla Türk dinleyicim var. Türklerden daha fazla sevgi alıyorum diyebilirim. Müzikte yapmayı en çok istediğim şey uluslararası işler yapabilmek. Balkanlarda da bir şeyler yapmak istiyorum. Bizim çok fazla ortak şarkımız var. Bir şarkı Yunanca, Bulgarca ve Türkçe olabiliyor örneğin.”
‘Barış Manço, Cem Karaca ve Ajda Pekkan’ı çok seviyorum’
Küçük yaşlarından beri müzikle iç içe olduğunu belirten Estefani, Türk müzisyenleri de yakından takip ettiğini belirtti:
“Türkiye’den Barış Manço ve Cem Karaca’yı çok seviyorum. Anadolu Rock müziği çok seviyorum. Ajda Pekkan’ı da çok seviyor ve dinliyorum. Babam akordion ve piyano çalıyor. Annemin de sesi çok güzel. Ben de 5-6 yaşlarındayken piyano başında şarkı söylerdim. Müziğe böyle başladım. Pandemi döneminde ney dahi çalmaya başlamıştım. Beş kişilik bir ekibim var. Yöresel enstrümanımız buzukiyi de çalıyoruz. Sahnemde Yunanca-Türkçe şarkılar seçiyorum.”