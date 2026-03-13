Prof. Dr. Altunrende: ‘Hasta ve hekim karşı karşıya değil, aynı tarafta’

“Hastalar ve hekimler aynı tarafta, karşı karşıya değiliz. Türkiye sağlık altyapısı bakımından dünyada sayılı ülkelerden biri. Zorlanmadan randevu alabiliyorlar ve sağlık sistemine çok kolay ulaşabiliyorlar. Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastaneler var. SGK ile anlaşmalı özel hastaneler var. Zorlanmadan sağlık hizmetine ulaşabiliyorlar. Bu hastalar için çok iyi ama bu hekime bir yoğunluk getiriyor. Bu yoğunluktan dolayı hekimler yeterli zamanı hastalara ayıramıyor maalesef.

Bir hekim bir hasta ile yarım saatten az ilgilenmemeli. Hastayı aslında ekip olarak bütünsel değerlendirmek gerek. Ona göre tedavi planını düzenlemek gerekiyor. Hasta sadece tanı koyup, reçete yazıp gönderilmemeli. Ancak bunu yoğunluktan dolayı yapamıyoruz. Bu hasta yoğunluğu bizi zora sokan konuların başında geliyor. Tabii bu yoğunluktan dolayı hastaların da tepkileri olabiliyor, şiddet olayları artıyor. Bu da aslında aşılacak bir konu. Muayenede hasta ve doktorun yeterli zamanı olduğunda bunların azalabileceğini düşünüyorum. Hukuki sınırların da iyi çizilmesi gerekiyor.

Hasta haklarını bilmenin yanında karşısındaki sağlık personeline karşı sorumluluklarını da bilmesi gerekiyor. Bazen gereksiz tetkik, rapor, antibiyotik isteme gibi durumlar ile karşılaşılabiliyor. Hastalar ile sağlık personeli arasındaki iletişimin çok iyi olması gerekiyor, çünkü aynı taraftayız.”