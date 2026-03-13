https://anlatilaninotesi.com.tr/20260313/jeoloji-muhendisinden-uyari-ikiz-depremler-yasanabilir-1104234265.html

Jeoloji mühendisinden uyarı: ‘İkiz depremler yaşanabilir’

Jeoloji mühendisinden uyarı: ‘İkiz depremler yaşanabilir’

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Çanakkale ve Batı Marmara’daki sismik sakinliğin enerji birikimine işaret edebileceğini belirterek bölgede ikiz... 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te 'İsmet Özçelik’le Ankara Farkı' programının konuğu olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, Denizli’deki son depremin etkileri, Batı Marmara ve Çanakkale hattındaki deprem riski, İstanbul’un olası büyük deprem karşısındaki durumu ve Türkiye’de yapı güvenliği ile kentsel dönüşüm çalışmalarının mevcut durumunu değerlendirdi.‘Denizli'de yıkıcı bir deprem beklemiyorum’Prof. Dr. Doğan Perinçek, Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçıların bir süre daha devam edebileceğini kaydetti:‘Çanakkale ve Batı Marmara sakin, bu iyi değil’Prof. Dr. Perinçek, Çanakkale ve Batı Marmara’da son dönemde yaşanan sismik sakinliğin enerji birikimine işaret edebileceğini söyledi. Bölgedeki fay hatlarında meydana gelebilecek olası bir depremin Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerini etkileyebileceğini belirten Perinçek, şöyle devam etti:‘İstanbul tehlike altında’Prof. Dr. Doğan Perinçek, İstanbul’un deprem riski altında olduğunu belirterek olası bir depremin merkezine bağlı olarak etkisinin değişeceğini söyledi. Perinçek, özellikle Adalar’ın güneyinde meydana gelebilecek büyük bir depremin, alüvyon zemin nedeniyle İstanbul’da daha şiddetli hissedilebileceği görüşünde:‘İstanbul'da depreme hazırlık yeterli değil’İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü ancak mevcut hızın olası büyük deprem için yeterli olmadığını dile getiren Prof. Dr. Perinçek, “Yoğun bir şekilde talep var. Şu anda müteahhitler o talebi karşılayamıyorlar. Ama İstanbul’da her sokakta bir binanın yeniden yapılmak üzere yıkıldığını görebilirsiniz. Ancak yeterli değil. İstanbul’daki binaların yüzde 3’ü yenilendi; yenilenmeye ihtiyacı olan yüzde 10-15’lik bir yapı da var. Umarım büyük deprem 5-10 yıl gecikir ve biz o zamana kadar eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Şu anda tavşan hızı ile gitmemiz gerekirken kaplumbağa hızı ile gidiyoruz; o bakımdan İstanbul için endişe içindeyim” dedi.‘Mühendislik yetki belgesi yasası mutlaka çıkarılmalı’Prof. Dr. Perinçek, yapı güvenliğinin sağlanması için müteahhitlikte yetkinlik şartının getirilmesi gerektiğini belirtti. İnşaat sektöründe mühendislik yetki belgesi uygulamasının hayata geçirilmesinin daha güvenli yapılaşma için önemli olduğunu ifade eden Perinçek, şunları söyledi:

