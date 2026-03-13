MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
İhsan Eliaçık: Erdoğan'ın gözünün içine bakıp ona göre hizalanıyorlar
İhsan Eliaçık: Erdoğan'ın gözünün içine bakıp ona göre hizalanıyorlar
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İlahiyatçı İhsan Eliaçık ve katledilen atın sahibi Suat Topçu oldu. 13.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-13T19:55+0300
2026-03-13T19:55+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Erdoğan'ın İran açıklamalarını ve sosyal medyada Şii paylaşımlarını değerlendirdi. Suat Topçu ise kavurma yapıldığı ortaya çıkan 3 kez şampiyonluk yaşamış atı Smart Latch'ın hayat hikayesini anlattı.
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
türkiye, haberler, amerika, i̇srail, i̇ran

İhsan Eliaçık: Erdoğan'ın gözünün içine bakıp ona göre hizalanıyorlar

19:55 13.03.2026
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İlahiyatçı İhsan Eliaçık ve katledilen atın sahibi Suat Topçu oldu.
İlahiyatçı İhsan Eliaçık, Erdoğan’ın İran açıklamalarını ve sosyal medyada Şii paylaşımlarını değerlendirdi. Suat Topçu ise kavurma yapıldığı ortaya çıkan 3 kez şampiyonluk yaşamış atı Smart Latch’ın hayat hikayesini anlattı.
İlahiyatçı İhsan Eliaçık şunları söyledi:

Biraz evvel girişte siz söylediniz, Türkiye'de siyasetçiler en yüksek tabakadan Amerika ve İsrail saldırganlığına karşı net bir tutum sergilenmiyor. Cümle arasında özne gizlenerek, şiddet sarmalığı denilerek durum bence geçiştirilmeye çalışılıyor. Ben Ankara'nın şu anda biraz zor durumda olduğu kanatındayım. Ne kadar bu tür açıklamalar yapıyorsa da, ilerleyen zamanlarda mesela bir ay, iki ay, üç ay, beş ay kadar daha uzarsa, Ankara'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin İran'a karşı tavır almaya Amerika tarafından zorlanacağının, burada bayağı zor günler geçireceklerini düşünüyorum. O nedenle şimdiden böyle öne alıcı konuşmalar yaparak, ileride bir teskere çıkarma veya hava üçlerine alınan, izin vermediğimiz durumlar söz konusu olursa, ya da zaten biz karşıyız, daha önce de söylemiştik, mezhep savaşı yapmayalım, sünni çatışması olmasın diye defalarca söylüyorum. Rağmen ne yapalım, uluslararası konjektür, dünyanın şartları, geldiği durumlar bizi buna zorladı gibisinden bir durum olabilir. Gerek İsrail'le ticaret noktasında, gerekse Amerika'yla, işlerin açıkça söylenmese de mecbur kalındığı takdirde Amerika ve İsrail tarafından yer alacakları kanaatindeyim. Bu reis olarak görme, ondaki bir ehliyet veya liyakat veya iştahami ilimlerde zirveyi temsil etmesinden kaynaklanmıyor. Ondan sağladıkları menfaat dolayısıyla, mesela biraz önce adını andınız, o Ebu Bekir Sit'in, üniversite görevli, anında atılabilir, iki dudağın arasında Cumhurbaşkanı'nın kaderi. Dolayısıyla yeri sürdüğü bir görüşü, Cumhurbaşkanı'nın da ters tersini görünce hemen kesiyor. Tam tersine dönüp, ben öyle bir tekstere geçtim, ben de zaten sizin gibi düşünüyorum demeye getiriyor. Bu, Cumhurbaşkanı'ndan yararlanan, ondan menfaatlenen, beslenen geniş bir sünni yığın oluştu. Ve onun gözüne bakıyorlar ve ona göre hizalanıyorlar. Ben bu hizalanmanın bundan kaynaklandığı kanaatindeyim.

Katledilen atın sahibi Suat Topçu, şöyle konuştu:
Tabii ki ilk duyduğumuzda çok üzüldük, çok çok üzüldük. Çünkü bizim için daha anne karnında biz bunu eşleştirmesini yaptık, kendimiz yaptık. Anne karnında baktık, iki sene hipodroma gidene baktık, iki sene hipodromda koştuk. Çok üzücü, tarif edilemez bir üzüntü duydum ilk duyduğumda. Ne zaman duydum? Bir yirmi gün belki bireye yakın oldu, tarım il müdürlüğünden aradılar beni. Oraya davet ettiler gittim, konuyu söylediler böyle böyle bir durum var, bilginiz var mı diye. Orada öğrendim ilk, çok da üzüldüm. Konuyu ilk defa orada duydum. Ben ikinci kuşaktan bu işi devam ettiriyorum, yirmi altı yıldır yapıyorum bu işi. Daha evvel rahmetli babam yapardı. Hatta çocuğuma da geçti, çocuğum da at sahibi. Şimdi Türkiye'de yarışçılık camiasında hiçbir ferdi, yani hiçbir at sahibi, hiçbir antrenör, hiçbir menajer böyle bir şeyi düşünmez, aklından da geçirmez. Böyle bir şey yok Türk yarışçılığında. At bizim için kutsaldır her zaman. Şimdi hayvanın son yarışında ayağında acı oldu. Hipodromat hastanesinde muayene ettirdiğimizde minik molet kırıkları oluştuğunu söylediler. Bir de kaliteli bir hayvan olduğu için biz anne yapalım dedik bunu. Çok da acısı olduğu için üstüne gitmek istemedik. Ondan sonra veteriner kontrolünü aldık tekrar anne olabilmesi için. Muayenele başladık ama veteriner kontrolünde atın fizyolojik yapısında anne olamayacağı çıktı ortaya. Tüm hipodromlarda yarış hayatı biten emekli atlar için böyle iyi bir barınağı, iyi bir binek kulübüne, iyi bir üniversiteye, üniversitelerin binicilik kulüplerine, iyi bir veteriner fakültesine, iyi meslek yüksek okullarına falan biz bunları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Dedik ki atımız iyi bir emeklilik hayatı yaşasın. Sahiplendirdik. Bizim için öykü buraya kadar her şey normaldi. Rutin yaptığımız bir işi yaptık. Ama ondan sonra tarım dairesi aradı yaklaşık 20 gün bir ay evvel bu konuyu söyledi. Tabii şok olduk biz. Tarım il müdürlüğü bana ulaştı. Ben gittim. Dedim ki hemen mahkemeye gidiyorum ben. Dediler bana ki Arif sen gitme biz zaten konuyu hukuka intikal ettirdik. Senden de bir de ifade alacağız ön ifadeyi. Ben bundan yaklaşık 20 gün evvel ifade verdim. Belki de bir ay oldu. Ondan sonra benim verdiğim kişi ifade verdi. Sonra at orada olmamış, binek yaptırmamış onlar başka yere vermiş. Herkesten döndüren ifadeyi aldılar ve konuyu hukuka intikal ettirdiler. Çok devamını da bize söylemediler tabii hukuka intikal ettiği için. Kendi adıma konunun en büyük mağduru benim. Ama mesele bu değil. Bizim için asıl ceza bu işi yapan kişinin bulunup cezalandırılması. İşte o bulundu mu tam o verilen kişi ama siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum ve hani herkesten evvel de ben takipçisiyim. Bizler takipçisiyiz. Anladım.
Türkiye
loader
Заголовок открываемого материала