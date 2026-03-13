İhsan Eliaçık: Erdoğan'ın gözünün içine bakıp ona göre hizalanıyorlar

Tabii ki ilk duyduğumuzda çok üzüldük, çok çok üzüldük. Çünkü bizim için daha anne karnında biz bunu eşleştirmesini yaptık, kendimiz yaptık. Anne karnında baktık, iki sene hipodroma gidene baktık, iki sene hipodromda koştuk. Çok üzücü, tarif edilemez bir üzüntü duydum ilk duyduğumda. Ne zaman duydum? Bir yirmi gün belki bireye yakın oldu, tarım il müdürlüğünden aradılar beni. Oraya davet ettiler gittim, konuyu söylediler böyle böyle bir durum var, bilginiz var mı diye. Orada öğrendim ilk, çok da üzüldüm. Konuyu ilk defa orada duydum. Ben ikinci kuşaktan bu işi devam ettiriyorum, yirmi altı yıldır yapıyorum bu işi. Daha evvel rahmetli babam yapardı. Hatta çocuğuma da geçti, çocuğum da at sahibi. Şimdi Türkiye'de yarışçılık camiasında hiçbir ferdi, yani hiçbir at sahibi, hiçbir antrenör, hiçbir menajer böyle bir şeyi düşünmez, aklından da geçirmez. Böyle bir şey yok Türk yarışçılığında. At bizim için kutsaldır her zaman. Şimdi hayvanın son yarışında ayağında acı oldu. Hipodromat hastanesinde muayene ettirdiğimizde minik molet kırıkları oluştuğunu söylediler. Bir de kaliteli bir hayvan olduğu için biz anne yapalım dedik bunu. Çok da acısı olduğu için üstüne gitmek istemedik. Ondan sonra veteriner kontrolünü aldık tekrar anne olabilmesi için. Muayenele başladık ama veteriner kontrolünde atın fizyolojik yapısında anne olamayacağı çıktı ortaya. Tüm hipodromlarda yarış hayatı biten emekli atlar için böyle iyi bir barınağı, iyi bir binek kulübüne, iyi bir üniversiteye, üniversitelerin binicilik kulüplerine, iyi bir veteriner fakültesine, iyi meslek yüksek okullarına falan biz bunları sahiplendirmeye çalışıyoruz. Dedik ki atımız iyi bir emeklilik hayatı yaşasın. Sahiplendirdik. Bizim için öykü buraya kadar her şey normaldi. Rutin yaptığımız bir işi yaptık. Ama ondan sonra tarım dairesi aradı yaklaşık 20 gün bir ay evvel bu konuyu söyledi. Tabii şok olduk biz. Tarım il müdürlüğü bana ulaştı. Ben gittim. Dedim ki hemen mahkemeye gidiyorum ben. Dediler bana ki Arif sen gitme biz zaten konuyu hukuka intikal ettirdik. Senden de bir de ifade alacağız ön ifadeyi. Ben bundan yaklaşık 20 gün evvel ifade verdim. Belki de bir ay oldu. Ondan sonra benim verdiğim kişi ifade verdi. Sonra at orada olmamış, binek yaptırmamış onlar başka yere vermiş. Herkesten döndüren ifadeyi aldılar ve konuyu hukuka intikal ettirdiler. Çok devamını da bize söylemediler tabii hukuka intikal ettiği için. Kendi adıma konunun en büyük mağduru benim. Ama mesele bu değil. Bizim için asıl ceza bu işi yapan kişinin bulunup cezalandırılması. İşte o bulundu mu tam o verilen kişi ama siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum ve hani herkesten evvel de ben takipçisiyim. Bizler takipçisiyiz. Anladım.