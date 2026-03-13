İBB davasında duruşma salonundan izlenimler: 'Dava bu hızla giderse nisan sonuna yetişemez'

“Duruşmanın ilk gününde salonun en köşesinde bir yerde otururken, ikinci günden itibaren avukatların, gözlemci avukatların da daha az gelmesiyle birlikte, gözlemci avukatların oturduğu o sıraya alındık. Duruşma araya gittiği sırada bütün tutuklu sanıklarla birlikte, seyirciler, salonun içinde bir yine her zaman olduğu gibi, giriş çıkışlarda olduğu gibi alkış seremonisi gibi bir seremoni yaşandı. O sırada herkes ailesine selam vermek istiyor, destek vermek istiyor. İmamoğlu kendisine yöneltilen bir iddiayı duruşma sırasında reddetti. Biz de ara verildiği sırada İmamoğlu’na bunu sorduk. Mahkeme heyeti salonda değildi, duruşma düzenini bozacak bir durum da söz konusu değildi. Ekrem İmamoğlu o sırada bir beyanat verdi, raporun yalan olduğunu söyledi. Yine avukatlarıyla da kısa kısa konuştu. Daha sonra da salondan ayrıldı. Biz de gazeteciler olarak dışarı çıktık, ihtiyaçlarımızı giderdik. Devamında bir haber geldi ki, mübaşir basın mensuplarının yanına geldi. ‘Mahkeme heyeti başkanı sizin aranın ardından, bulunduğunuz bu noktadan kaldırılmanızı ve yeniden en köşeye gitmenizi söyledi’ dedi. Biz bunu mübaşire de söyleyip reddettik ve aynı yerde oturmaya devam ettik. Ara sona erdikten sonra mahkeme başkanı direkt basın mensupları oradan alalım, duruşmaya başlayacağız dedi. O sırada biz artık net bir şekilde sesimizi duyurabildiğimiz kadar seslendik ve gerekçeyi sorduk. Hakim, ‘Benim iyi niyetimi suiistimal ediyorsunuz’ dedi.”