İBB davasında duruşma salonundan izlenimler: 'Dava bu hızla giderse nisan sonuna yetişemez'
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, İBB davasını takip eden gazeteci Muratcan Altuntoprak oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 407 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Duruşma Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülürken yargılamayı İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi yürütüyor.
Duruşmayı takip eden gazeteci Muratcan Altuntoprak, izlenimlerini Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’a aktardı.
Altuntoprak, şöyle anlattı:
“Duruşmanın ilk gününde salonun en köşesinde bir yerde otururken, ikinci günden itibaren avukatların, gözlemci avukatların da daha az gelmesiyle birlikte, gözlemci avukatların oturduğu o sıraya alındık. Duruşma araya gittiği sırada bütün tutuklu sanıklarla birlikte, seyirciler, salonun içinde bir yine her zaman olduğu gibi, giriş çıkışlarda olduğu gibi alkış seremonisi gibi bir seremoni yaşandı. O sırada herkes ailesine selam vermek istiyor, destek vermek istiyor. İmamoğlu kendisine yöneltilen bir iddiayı duruşma sırasında reddetti. Biz de ara verildiği sırada İmamoğlu’na bunu sorduk. Mahkeme heyeti salonda değildi, duruşma düzenini bozacak bir durum da söz konusu değildi. Ekrem İmamoğlu o sırada bir beyanat verdi, raporun yalan olduğunu söyledi. Yine avukatlarıyla da kısa kısa konuştu. Daha sonra da salondan ayrıldı. Biz de gazeteciler olarak dışarı çıktık, ihtiyaçlarımızı giderdik. Devamında bir haber geldi ki, mübaşir basın mensuplarının yanına geldi. ‘Mahkeme heyeti başkanı sizin aranın ardından, bulunduğunuz bu noktadan kaldırılmanızı ve yeniden en köşeye gitmenizi söyledi’ dedi. Biz bunu mübaşire de söyleyip reddettik ve aynı yerde oturmaya devam ettik. Ara sona erdikten sonra mahkeme başkanı direkt basın mensupları oradan alalım, duruşmaya başlayacağız dedi. O sırada biz artık net bir şekilde sesimizi duyurabildiğimiz kadar seslendik ve gerekçeyi sorduk. Hakim, ‘Benim iyi niyetimi suiistimal ediyorsunuz’ dedi.”
‘Hakimlerin tecrübesi yok’
“Bugün geldiğimiz noktada duruşma salonunda olmayan bir hakim, heyeti yok, savcı yok, mübaşirler çıkmış, kimse yok salonda. Sadece tutuklu yakınları, gazeteciler, tutuklu sanıklar, jandarma ve avukatlar var. Yani duruşma düzenini bozduğunuz iddiası tamamen soyut. Biz gazeteciyiz, biz Ekrem İmamoğlu'na soru sormak için orada değiliz. Yarın oraya Ertan Yıldız gelecek, yarın oraya Adem Soytekin gelecek, yarın oraya başka isimler de gelecek ve biz bu başka isimlere de soru soracağız, soru yönelteceğiz. Bu süreç gergin bir ortamı doğurdu. Tecrübe farkı oldukça önemli. Özgür Özel de bu vurguyu yaparak ‘Hakimlerin tecrübesi yok’ dedi. Türkiye'de son dönemin belki de en büyük davası diyebileceğimiz davalardan biri. Ve hakimlerin deneyimi neredeyse 12 yıl etmiyor."
‘Herkes gözünü kulağını açmış duruşmayı takip ediyor'
“Hakim aranın ardından soru almaya devam edeceğim dedi. Yani böyle düşünürsek 4 günde 3,5-4 savunma anca tamamlandı. Yani bu hızla giderse nisan sonuna yetişmesi mümkün değil. Aileler açısından ise özellikle izleyici bölümünde Dilek İmamoğlu her gün geliyor duruşmaya. Her bir duruşmaya katıldı yani. Özellikle izleyici bölümünde şunu görüyoruz. Aileler oldukça motive görünüyorlar. En azından bir 10 metre 20 metre de olsa birbirlerini görebilmekten çok mutlular. İnanın sosyal medyada öyle bir etkileşim, öyle bir görüntüleme var ki bu konu üzerinde. Ekrem İmamoğlu'nun kravatının ne renk olduğunu bile merak ediyor insanlar. Herkes bu gözünü, kulağını dört açmış, bu duruşmayı takip ediyor.”