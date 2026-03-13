10 yıllık yasak sona erdi: Amonyum nitrat serbest bırakıldı

81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, 2016’dan bu yana tarımda kullanımı yasaklı olan amonyum nitrat gübresinin yeniden kullanımına izin verildi. 13.03.2026, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından tarımsal üretimin aksamamasını sağlamak amacıyla amonyum nitratın serbest bırakıldığını duyurdu.Gümüşhane'de açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, 2016’dan beri tarımda kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin, sıkı denetim ve takip sistemi şartıyla yeniden satış ve kullanımına izin verildiğini belirtti.Bakan Yumaklı, "Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin Türkiye üzerinden yurt dışına transitini ve yeniden ihracını da durdurduk. Son olarak dün aldığımız başka bir tedbirle 10 yıldır kullanımı yasak olan amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanımına geçici olarak izin verdik. Bütün bu uygulamaların tamamını, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Gübre Takip Sistemi üzerinden kontrollü şekilde 30 Mayıs'a kadar sürdüreceğiz'' dedi.

