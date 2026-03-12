https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/yaren-leylek-esi-nazliya-kavustu-1104198856.html
Yaren leylek, eşi Nazlı'ya kavuştu
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesinin simgesi Yaren leylek, eşi Nazlı’ya kavuştu. Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi mahallede, göç yolculuğunu tamamlayan Nazlı, Yaren’in bulunduğu yuvaya geldi.
Yaren bu yıl yuvaya erken döndü
Adem Yılmaz ile kurduğu “dostluk hikayesi” ile tanınan Yaren leylek, bu yıl Eskikaraağaç’taki yuvasına erken geldi. Her yıl ağustos ayında göç eden Yaren leylek, genellikle şubat ayının sonu ile mart ayının başında köye dönüyor.
Bu yıl 24 Şubat’ta yuvaya dönen leylek, balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konmayınca ilk etapta Yaren değil Nazlı olduğu sanıldı. Ancak daha sonra dostunun kayığını ziyaret etmesiyle yuvaya dönen leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı.
Nazlı 15 gün sonra aynı yuvaya geldi
Yaren’in köye dönüşünden 15 gün sonra, eşi Nazlı da göç yolculuğunu tamamlayarak aynı yuvaya kondu. Böylece Eskikaraağaç’ta her yıl ilgiyle takip edilen Yaren leylek ve Nazlı buluşması bu yıl da gerçekleşti.
Yaren leylek ve Adem Amca dostluğu dünyaya yayıldı
Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz’ın dostluğu uluslararası üne sahip bir hikayeye dönüştü. Söz konusu hikaye, Yunanistan’da gölge oyunu olarak sahnelendi; Avusturya ve Almanya’da ise ders kitaplarına konu oldu.