Trump’ın medya ağı: Seçimlere müdahale gücü mü?
Trump’ın medya ağı: Seçimlere müdahale gücü mü?
Sputnik Türkiye
12.03.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Trump’ın medya yapılanmasının dünyadaki seçim süreçlerine olası etkisini ve Orta Doğu’daki gerilimin küresel enerji piyasaları ile petrol fiyatlarına olası yansımalarını değerlendirdi.‘Trump küresel seçimlere müdahale edebilecek medya gücü kuruyor’Çağatay, Donald Trump’ın yakın arkadaşı Larry Ellison’ı destekleyerek medya ve teknoloji şirketleri üzerinde güç oluşturduğunu söyledi. Çağatay’a göre bu yapı, yalnızca ABD’de değil dünyanın farklı bölgelerindeki seçim süreçlerini etkileme potansiyeline sahip:‘Babülmendep ve Hürmüz’de kriz petrol fiyatlarını uçurabilir’Çağatay, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında yaşanacak bir kapanmanın küresel enerji piyasalarında büyük bir şok yaratabileceğini dile getirdi. Bu iki geçitte yaşanacak aksamanın petrol ve doğalgaz fiyatlarını çok yüksek seviyelere taşıyabileceğini belirten Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Ali Çağatay
Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında Trump’ın medya yapılanmasının dünyadaki seçim süreçlerine olası etkisini ve Orta Doğu’daki gerilimin küresel enerji piyasaları ile petrol fiyatlarına olası yansımalarını değerlendirdi.
‘Trump küresel seçimlere müdahale edebilecek medya gücü kuruyor’
Çağatay, Donald Trump’ın yakın arkadaşı Larry Ellison’ı destekleyerek medya ve teknoloji şirketleri üzerinde güç oluşturduğunu söyledi. Çağatay’a göre bu yapı, yalnızca ABD’de değil dünyanın farklı bölgelerindeki seçim süreçlerini etkileme potansiyeline sahip:
“ABD’de Donald Trump’ın bir medya yapılanması var. 3 Kasım 2026’daki ara seçimlerde yaşayacağı olası hezimeti hafifletmek için medyaya yöneldi. Bu operasyon ile birlikte Amerikan medyasının muhtemelen yüzde 60’lık bir bölümü Trump’ın arkadaşı Larry Ellison tarafından yönetilecek. ABD’nin en karanlık kişilerinden biri olan Larry Ellison Trump’ın yardımı ile büyük bir medya patronu oldu. Ellison uzun süredir ABD’deki medya, teknoloji ve bilişim şirketlerini satın alıyor. Böylece Trump, dünyanın birçok yerindeki seçimlere müdahale edebilecek bir güce kavuştu.”
‘Babülmendep ve Hürmüz’de kriz petrol fiyatlarını uçurabilir’
Çağatay, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında yaşanacak bir kapanmanın küresel enerji piyasalarında büyük bir şok yaratabileceğini dile getirdi. Bu iki geçitte yaşanacak aksamanın petrol ve doğalgaz fiyatlarını çok yüksek seviyelere taşıyabileceğini belirten Çağatay, şunları söyledi:
“Babülmendep Boğazı’nın kapanması ile dünyada çok büyük bir petrol krizi ortaya çıkabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 20’si; Babülmendep Boğazı’ndan ise yüzde 13’ü geçiyor. Yüzde 30’luk bir kayıp petrol ve doğalgaz fiyatlarının füze gibi yukarı çıkmasına yol açar; 250-300 dolarlar bile görülebilir. Bunu Saudi ARAMCO’nun CEO’su Amin Nasser, “İsrail ve ABD’nin Batı Asya’da İran’a karşı sürdürdüğü savaş sebebi ile Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde sonuç petrol piyasaları için felaket olacak.” dedi. ARAMCO yakında kepenk indirebilir. Zaten vuruldu, o nedenle kısıtlı üretim yapılabiliyor. Ürettiği petrolü ve doğalgazı da yurt dışına gönderemiyor.”