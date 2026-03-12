Trump’ın medya ağı: Seçimlere müdahale gücü mü?

“Babülmendep Boğazı’nın kapanması ile dünyada çok büyük bir petrol krizi ortaya çıkabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı’ndan dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 20’si; Babülmendep Boğazı’ndan ise yüzde 13’ü geçiyor. Yüzde 30’luk bir kayıp petrol ve doğalgaz fiyatlarının füze gibi yukarı çıkmasına yol açar; 250-300 dolarlar bile görülebilir. Bunu Saudi ARAMCO’nun CEO’su Amin Nasser, “İsrail ve ABD’nin Batı Asya’da İran’a karşı sürdürdüğü savaş sebebi ile Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi halinde sonuç petrol piyasaları için felaket olacak.” dedi. ARAMCO yakında kepenk indirebilir. Zaten vuruldu, o nedenle kısıtlı üretim yapılabiliyor. Ürettiği petrolü ve doğalgazı da yurt dışına gönderemiyor.”