Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş: Tehdit mesajından sonra evimin önünde havaya ateş açıldı

“Telefon İspanya’ya gönderildi ama açılamadı, orda olmuyorsa başka ülkeye göndersinler. Bir de telefon dışında yapılabilecek çok işlem var. Bu çocuğun vücudunda iki erkeğe ait DNA bulundu, altı aydır çalışmalar durduruldu. Bu çocuk 18 günün içinde hangi gün vefat etmiş, kaç gün suda kalmış bunların tespitini istiyoruz. Savcılık bize ‘Adli Tıp’ta sıkıntı var o yüzden cevaplar gecikti’ dedi. Diyelim ki telefonu hiç kullanmadı, başka bir şey araştırılmayacak mı? Soruşturmada çok eksikler var. Kamera kayıtlarının çoğu alınmamış. Otopsiyi yaparken vücudu paramparça etmişler. Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar ricada bulunuyorum, güçlü bir ekip gönderilsin Van’a. Biz 15 aydır bu acıyı çekiyoruz. 7 aydır tehdit mesajları alıyoruz. İki hafta aralıklarla sürekli 7-8 numaralardan tehdit ediyorlar. ‘Davadan vazgeç, seni de öldüreceğiz, pis kızının yanına gömeceğiz’ deyip küfür ve hakaretler ediyorlar. Diyarbakır Emniyeti’ne ve valiliğe gittik, bize sahip çıktılar. Benim için bir şey olmaz ben zaten ölmüşüm, kızımı öldürmüşler bu acıyı çekiyorum, beni gelsin öldürsünler. Ama çocuklarım korkuyor, okula, bakkala, fırına gidemiyorlar hep korku içindeler. Geçenlerde yine tehdit mesajı geldiği esnada 5-6 kişi bizim binanın aşağısında dört beş el silah sıkıp gittiler. Bunlar kim, katillerle bağlantılı kişiler mi? Bana ‘Davadan çekil, sen dedektif misin’ diyorlar. Beni arayıp ‘Bizim İstanbul’da da Diyarbakır’da da adamlarımız var, adresini biliyoruz’ diyorlar. ‘Elinizden ne geliyorsa yapın, mücadelemden vazgeçmeyeceğim’ dedim. O zamandan beri de daha fazla mücadele ediyorum. Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin hanım kendisine de tehdit mesajları gönderildiğini söylemişti. Ama devlet ona sahip çıkıp koruma ve çakarlı araç verdi, evinin önüne kamera konuldu. Bize de bu önlemler alınsın. Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanlığı’ndan rica ediyorum, Van’a uzman bir ekip gönderilsin. Her şey araştırılırsa mutlaka bu olay çözülecek ve katiller bulunacaktır”