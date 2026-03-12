Orallı: Netanyahu, Trump’ı İran savaşına ikna etmek için önüne sıkıntılı fotoğraflarını koymuş olabilir

Savaşın nereye evrileceğinin net bir cevabı yok. ABD açısından tüm çatışmalar, tek kutuplu dünya düzeninin savunulması ya da hegomonik istikrarın sürdürülmesi var. Bu istikrara meydan okuyan devlet kim diye sorguladığımızda bunun kim olduğunu görüyoruz. İran’da petrol, doğal gaz, Hürmüz Boğazı’nın güvencesi, sonradan eklemlendiği şekilde balistik füzeler ve nükleer silaha erişimin mümkün olmayacağı bir senaryo var. Burada en düşük maliyetli zafer, Trump’ın aradığı ve maliyet hesabı yaptığı temel hadiseydi. Bu da savaşmadan zafer. O yüzden yüklü bir yığınak yapıldı. Çok güçlü bir korku sarması, bir imaj çalışması yapıldı. Viyana’da yapılan görüşmeler çerçecesinde uzlaşı zemini olması Netenyahu’yu rahatsız etmiş olacak ki 11 Şubat tarihinde Trump’ın önüne bazı dosyalarla gitti. Bu dosyalarda eski anılar mı fotoğraflar mı var? Sanırım Trump’ın bu fotoğrafları biraz problemli. Bunun da etki doğurduğu kanaatindeyim. Sadece bu bağlamda bir şantaj açıklaması yapmıyor. Emperyal bağlamda ortaya çıkan durumda İsrail İran’da anarji ortamı istiyor. İsrail’in arzu ettiği senaryoda Trump yok. En azından Trump’ın İran haricinde başka bir yere müdahil olma kabiliyeti yok.Netanyahu, ‘bizim oyumuzu almak istiyorsan bu kanlı savaşta yanımızda dur ama kongrenin onayını alamayacaksın. O zaman ilk hamleyi İsrail yapsın, sen de bizi korumak için sahada ol’ demiştir. ABD için senaryo gayet güzel. İsrail’in kurgusu gayet başarılı. Biz şu anda senaryosunu birinin yaptığı kurgusunu diğerinin yaptığı figüranların da bölge devletleri olduğu bir filmi izliyoruz.