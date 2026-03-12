Türkiye
Nizamettin Kabaiş sordu Füsun Sarp Nebil yanıtladı: Rojin Kabaiş'in telefonu nasıl çözülür?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve Teknoloji Yazarı Füsun Sarp Nebil oldu. 12.03.2026
2026-03-12T19:34+0300
2026-03-12T19:34+0300
Nizamettin Kabaiş sordu Füsun Sarp Nebil yanıtladı: Rojin Kabaiş'in telefonu nasıl çözülür?

19:34 12.03.2026
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ve Teknoloji Yazarı Füsun Sarp Nebil oldu.
Nizamettin Kabaiş ve Teknoloji Yazarı Füsun Sarp Nebil, cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in telefonunun çözümlenmemesini canlı yayında anlattı. İspanya’ya gönderilen Kabaiş’in telefonu, kısmi olarak çözülerek Van’a geri gönderilmesinin ardından Kabaiş’in avukatları, telefonu bu kez Çin’e göndermeye karar verdi. Telefonun çözümlenmesinin içeriğini ve arka planını Nizamettin Kabaiş anlatırken, Teknoloji Yazarı Füsun Sarp Nebil ise konuyu bilimsel olarak anlattı ve çözüm önerilerini sundu.
Nizamettin Kabaiş şunları söyledi:
Yani olaydan bir ay iki ay sonra da gönderilebilirdi açıp açmadığını. Bir ay içinde hali olurdu, yoksa başka ülkeye gönderilecekti ama maalesef ciddi bir şekilde yaklaşım olmuyor. İspanya'ya gönderilmiş. Yani üç dört ay orada kaldı. Sonradan savcılıkta haber geldi dedi telefon çözülmemiş İspanya'da gelmiş avukatlarla beraber. Dün de gittim bugün de gittim savcılıkla görüştük. Çin'e gönderileceğini söylediler. Bakanlık eğer ona verilse. Bir sefer Çin'e gönderecekler. Çin'de herhalde orada öğretim yeri vardır. İnşallah orada açılır.
Füsun Sarp Nebil ise şu ifadeleri kullandı:
Önce şunu söyleyeyim. Etrafımızda bu kadar iğrenç baba örnekleri, son bir iki taneyi hatırlıyoruz. Varken Rojin Kavayiş'in babasına çok büyük bir saygı duyuyorum. Bugün telefon firmasıyla da görüştüm. Onlar da aynı mesajı ilettiler. Nizamettin Bey'in bunu bilmesini istiyorum. Hepimiz izliyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben İspanya'da niye üç ay kaldığına bilmiyorum. Çok şaşırtıcı bir şey. Europol'ün en önemli adli bilişim laboratuvarı aslında Hollanda'da. Türkiye'de de bu telefonları açabilen emniyet adli bilişim laboratuvarı. Jandarmanında kriminal laboratuvarı var. Kilitli cihazlar bir takım yazılımlarla açılabiliyor. Yani bu yazılımlarla bir takım kitler içine girilebiliyor. Ancak telefon bozuksa, kırıksa veya suya düşmüşse o zaman problem çıkabiliyor. Telefonun hiçbir şeyi yok. Telefonu sarılamıyor. Baba, Nizamettin Bey diyor ki telefonun hiçbir şeyi yok diyor. Sarılamıyor. Yani açılması lazım o zaman. WhatsApp'ı firmasına başvurarak o dönemki mesajlaşmaları istenebilir. Bu hele tamamen kriminal bir olay istenebilir. Vallahi Nizamettin Bey hakikaten bu şey konusu da böyle İspanya'da üç ay kalmış. Biraz vakit kazanmaya çalışan birileri var gibi hissediyorum. Yani WhatsApp'dan bir buçuk yıl sonra, bir buçuk yıl önceki birileri istenirse hala duruyor mudur bilmiyorum. Nizamettin Bey'e şunu soralım. Neden acaba savcılık, emniyet, adli bilişim ya da bilgemden istememiş şifrenin açılmasını? Tabii telefon Çinli olduğu için bunlar açamıyorlar mı bilmiyorum ama ben Çinli firmayla da görüştüm. Firma dedi ki bu telefon Android. Android olduğu için Google bu konunun uzmanı. Yani Google'la da görüşülebilir dedi. Bu arada o firma elinden gelen bir şey varsa yapacağını da söyledi. Belki Çin'e bile göndermek gerekmeyebilir.
