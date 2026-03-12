Nizamettin Kabaiş sordu Füsun Sarp Nebil yanıtladı: Rojin Kabaiş'in telefonu nasıl çözülür?

Önce şunu söyleyeyim. Etrafımızda bu kadar iğrenç baba örnekleri, son bir iki taneyi hatırlıyoruz. Varken Rojin Kavayiş'in babasına çok büyük bir saygı duyuyorum. Bugün telefon firmasıyla da görüştüm. Onlar da aynı mesajı ilettiler. Nizamettin Bey'in bunu bilmesini istiyorum. Hepimiz izliyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben İspanya'da niye üç ay kaldığına bilmiyorum. Çok şaşırtıcı bir şey. Europol'ün en önemli adli bilişim laboratuvarı aslında Hollanda'da. Türkiye'de de bu telefonları açabilen emniyet adli bilişim laboratuvarı. Jandarmanında kriminal laboratuvarı var. Kilitli cihazlar bir takım yazılımlarla açılabiliyor. Yani bu yazılımlarla bir takım kitler içine girilebiliyor. Ancak telefon bozuksa, kırıksa veya suya düşmüşse o zaman problem çıkabiliyor. Telefonun hiçbir şeyi yok. Telefonu sarılamıyor. Baba, Nizamettin Bey diyor ki telefonun hiçbir şeyi yok diyor. Sarılamıyor. Yani açılması lazım o zaman. WhatsApp'ı firmasına başvurarak o dönemki mesajlaşmaları istenebilir. Bu hele tamamen kriminal bir olay istenebilir. Vallahi Nizamettin Bey hakikaten bu şey konusu da böyle İspanya'da üç ay kalmış. Biraz vakit kazanmaya çalışan birileri var gibi hissediyorum. Yani WhatsApp'dan bir buçuk yıl sonra, bir buçuk yıl önceki birileri istenirse hala duruyor mudur bilmiyorum. Nizamettin Bey'e şunu soralım. Neden acaba savcılık, emniyet, adli bilişim ya da bilgemden istememiş şifrenin açılmasını? Tabii telefon Çinli olduğu için bunlar açamıyorlar mı bilmiyorum ama ben Çinli firmayla da görüştüm. Firma dedi ki bu telefon Android. Android olduğu için Google bu konunun uzmanı. Yani Google'la da görüşülebilir dedi. Bu arada o firma elinden gelen bir şey varsa yapacağını da söyledi. Belki Çin'e bile göndermek gerekmeyebilir.