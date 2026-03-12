Türkiye
Google, internet sitelerinin içeriklerini arama motoruna yazarak site trafiğini azaltıyor: Gemini özür diledi
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Google'ın sitelerden verileri alırken bu verileri...
Konuyu Google’a soran gazeteci Serhat Ayan, herhangi bir cevap alamadı. Ayan, Google’ın resmi kanallarından yanıt gelmeyince Google’ın kendi yapay zekası olan Gemini’ye aynı soruları sordu. Gemini’nin özür dilediğini söyleyen Ayan, tüm süreci şöyle anlattı:
12.03.2026
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, Google’ın sitelerden verileri alırken bu verileri aktarmak istemeyen kimi siteleri arka sayfalara atarak trafiği engellemesi oldu.
Ayan, Google’ın resmi kanallarından yanıt gelmeyince Google’ın kendi yapay zekası olan Gemini’ye aynı soruları sordu. Gemini’nin özür dilediğini söyleyen Ayan, tüm süreci şöyle anlattı:
“Google’ın yeni attığı adımlar var. Eskiden bir arama motoruydu. Bugün yeni sistemine yapay zekayı entegre etti. Web sitelerinden aldığı bilgileri sentezleyerek kullanıcıya sunuyor. Google için bedava bir içerik kaynağı. Eğer bilgileri almaya izin vermezseniz Google sitenizi arka sayfalarda çıkartıyor. Yani bu bilgileri çalmama izin vermezsen ben seni o bilgiler sayfasına koymam diyor, şantaj yapıyor ve bir nevi sizi rehin alıyor. Bunu Google’a sordum, 5-6 gündür cevap gelmedi. Ben de resmi kanallar cevap vermiyorsa Google’ın yapay zekasına sorarım diye düşündüm. Gemini ne yaptı biliyor musunuz? Google’ın yapması gereken şeyi yaptı ve özür diledi. ‘Amacımız trafiği kesmek değil en doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırıp size doğrudan yönlendirmektir’ dedi. Google kendi para alacağı yerde parayı alıyor, ama kendi para vereceği yerde konuyu kapatıyor. Yapay zekası ise onların göstermediği kibarlığı gösterip özür diliyor. ‘Yapay zekayı arama motoruna entegre ederken reklamcıların kullanıcıya müdahale etmeden ama değer katarak nasıl konumlanacağı konusunda hala öğrenme aşamasındayız’ diyor. Yani şu an Google’ı hep beraber paralı üniversiteye gönderdik.”
