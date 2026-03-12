Google, internet sitelerinin içeriklerini arama motoruna yazarak site trafiğini azaltıyor: Gemini özür diledi

“Google’ın yeni attığı adımlar var. Eskiden bir arama motoruydu. Bugün yeni sistemine yapay zekayı entegre etti. Web sitelerinden aldığı bilgileri sentezleyerek kullanıcıya sunuyor. Google için bedava bir içerik kaynağı. Eğer bilgileri almaya izin vermezseniz Google sitenizi arka sayfalarda çıkartıyor. Yani bu bilgileri çalmama izin vermezsen ben seni o bilgiler sayfasına koymam diyor, şantaj yapıyor ve bir nevi sizi rehin alıyor. Bunu Google’a sordum, 5-6 gündür cevap gelmedi. Ben de resmi kanallar cevap vermiyorsa Google’ın yapay zekasına sorarım diye düşündüm. Gemini ne yaptı biliyor musunuz? Google’ın yapması gereken şeyi yaptı ve özür diledi. ‘Amacımız trafiği kesmek değil en doğru bilgiyi en hızlı şekilde ulaştırıp size doğrudan yönlendirmektir’ dedi. Google kendi para alacağı yerde parayı alıyor, ama kendi para vereceği yerde konuyu kapatıyor. Yapay zekası ise onların göstermediği kibarlığı gösterip özür diliyor. ‘Yapay zekayı arama motoruna entegre ederken reklamcıların kullanıcıya müdahale etmeden ama değer katarak nasıl konumlanacağı konusunda hala öğrenme aşamasındayız’ diyor. Yani şu an Google’ı hep beraber paralı üniversiteye gönderdik.”