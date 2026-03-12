https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-sekreteri-guterresle-gorustu-1104214459.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. 12.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-12T18:40+0300
2026-03-12T18:40+0300
2026-03-12T18:40+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
antonio guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104214083_0:461:2758:2012_1920x0_80_0_0_37d07020f9cb5f732558b24991596841.jpg
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü.Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, uluslararası gündemdeki konuların değerlendirildiği belirtildi. Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-her-zamankinden-daha-zengin-daha-ozgur-daha-cogulcu-demokrasisi-daha-1104185057.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104214083_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_97db2f9d31e4af3a419ff66fd6993c63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, uluslararası gündemdeki konuların değerlendirildiği belirtildi.
Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da katıldı.