https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bugun-yasanan-ekonomik-krizin-etkileri-73-ve-79-krizinden-daha-fazla-1104205591.html

‘Bugün yaşanan ekonomik krizin etkileri 73 ve 79 krizinden daha fazla’

‘Bugün yaşanan ekonomik krizin etkileri 73 ve 79 krizinden daha fazla’

Sputnik Türkiye

İktisatçı Arda Tunca’ya göre ABD ve İsrail’in İran’a dönük saldırılarına karşı Tahran’ın misillemeleriyle yaşanan ekonomik kriz, 1973 ve 1979 krizlerinden daha... 12.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-12T14:52+0300

2026-03-12T14:52+0300

2026-03-12T14:52+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

radyo

arda tunca

amerika

i̇ran

i̇srail

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran’ın Tel Aviv ile Körfez’deki ABD üslerine yaptığı misillemeler küresel ekonomi üzerinde tarihin en kritik şoklarından birini tetikliyor. Enerji ihracatçısı konumundaki ABD’nin dahi küresel fiyat artışlarından kaçamadığı bu tabloda Avrupa, krizin en kırılgan öznesi olarak öne çıkıyor. Enerji krizinin yanı sıra Batı ittifakının kendi içinde yaşadığı siyasi çatlakların, Doğu'nun yükselen güçleri Çin ve Hindistan karşısında Washington'ın elini zayıflattığı anlaşılıyor.Türkiye açısından ise durum halihazırda katılaşmış olan yüzde 30'luk enflasyonun üzerine eklenecek devasa bir enerji faturası ve turizm gelirlerinde yaşanabilecek olası kayıplar nedeniyle ciddi bir döviz ihtiyacı riski barındırıyor.ABD-İsrail saldırganlığının dünya ekonomisini çöküşe sürüklemesini iktisatçı Arda Tunca ile konuştuk.‘Dünya ekonomisinin ana arterlerinden biri hasar alıyor’28 Şubat itibarıyla başlayan çatışmaların ekonomik etkilerini ‘tarihin en önemli şoklarından biri’ olarak nitelendiren Tunca, petrol ve tedarik zincirleri krizinden en çok Avrupa’nın etkileneeği görüşünde. Tunca’ya göre bu mevcut kriz 1973 ve 1979 krizinden daha geniş çaplı etki yaratacak:‘Kriz ekonomik bir durgunluk da yaratacak’Yaşanacak krizin ekonomik bir durgunluğa da yol açacağını ifade eden Tunca, gıda fiyatlarına kadar pek çok kalemin krizden etkileneceğini söyledi. Tunca, krizden en çok etkilenecek olan Batı’nın bir kırılma yaşadığını ifade etti:‘Stratejik rezervler savaşa karşı güçlü bir önlem olmaz’Enerji ithalatı ve tedarik zincirlerinde yaşanan krizin çözümü için öngörülen stratejik rezervlerin 90 günlük bir süreci kapsadığını vurgulayan Tunca, bunun savaşa karşı yeterli bir önlem olmayacağı görüşünde. Tunca’ya göre savaşın akıbetini Amerika’daki ara seçimler belirleyecek:‘Enflasyon cephesine enerji ithalatı faturası da dahil olacak’Tunca, Türkiye’deki mevcut enflasyonun yüzde 30’lardan aşağıya düşmediğini ve buna söz konusu krizin faturasının da ekleneceğini söyledi. Tunca’ya göre tedarik zincirlerinde yaşanacak sıkıntılar Türkiye’nin büyümeden taviz vermesi anlamına gelecek:‘Çin krizi aşabilir, Hindistan ise eski Hindistan değil’Çip teknolojisinin neredeyse yüzde 90’ını yöneten Çin’in, söz konusu krizi aşabileceğini vurgulayan Tunca, Amerika ve Batı’nın bir darbeyi de bu anlamda alacağı görüşünde. Batılı vatandaşların yönetime eleştirilerini hatırlatan Tunca, Hindistan’ın da yükselen bir güç olduğuna işaret etti:

amerika

i̇ran

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, arda tunca, amerika, i̇ran, i̇srail