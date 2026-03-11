Turizm Bakanlığı, Temmuz 2023’ten beri yangın dedektörü kontrolü yapıyormuş
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Kartalkaya yangın faciasıyla ilgili hazırlanan Meclis raporu oldu.
Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonu raporu yayınlandı. 554 sayfalık raporda, yangın faciasıyla ilgili tespitler yer aldı.
Yeri ve Zamanı programında Kartalkaya davasını ilk günden bu yana takip eden gazeteci Güçlü Özgan, rapordaki öne çıkan tespitleri aktardı.
Raporun geç kalmış bir rapor olduğunu vurgulayan Özgan, şöyle konuştu:
“TBMM’de Kartalkaya Komisyonu kurulmuştu. Komisyonun hazırladığı rapor yayınlandı. Son derece geç kalmış bir rapor. Ekleri hariç 554 sayfalık bir rapor. Bugün Kartalkaya faciasının üzerinden 410 gün geçti. İlk gün söyledik, söylemeye de devam ediyoruz, siyasi sorumluluk alan yok. Komisyon raporu da nasıl bir ihmaller zinciriyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Sadece Kartalkaya değil bu tür felaketlere nasıl hazırlıksız olduğumuzu da ortaya koyuyor. Raporda diyor ki, afet yönetim planlaması yetersizdi, en basit yangın alt yapısı yoktu. Asansör yapıları yetersiz ve hatalı olduğundan dolayı yanıcı ve zehirleyici gazlar hızla otelin üst katlarına çıkarak tüm koridorları sardığı belirtildi. ‘Sadece kendileri çıkmak için otopark kapısını aralamaları yeterliyken kapıyı tamamen açmaları yangının daha da büyümesine neden olmuştur’ tespiti de raporda yer aldı. Personel çıkış merdivenlerini bildiği için çalışanların kaldığı tüm odalar terk edilmiş. O yangın 6 dakika boyunca kontrol edilebilir vaziyette ama müdahale edilmiyor. “Tüm otel genelinde gözlemlenen yetersiz ya da olmayan acil çıkış yönlendirme levhaları tespit edilememiştir” deniliyor.”
2023'te yetki verilmiş
“Bazı misafirlere öncelik tanındığına dair de bir kanaat oluşmuş durumda. Yangın sistemine dair başlıklar da raporda yer alıyor. Alarm sistemleri çalışmadığı için kurtulma ve tahliye için insanlar kendi imkanlarını kullanmaya çalıştılar ve müşteri katında kalanların yangından çok geç haberdar olması da maalesef kayıp sayısını arttırmış durumda. Denetim ve yetki tartışmaları da raporda yer almış. Ama bu konuda net bir raporu komisyon da veremiyor. Komisyonda sunum yapan isimlerden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, milletvekillerine dikkat çekici yanıtlar verdi. Alparslan, “Denetim noktasındaki eksikliklerin yangın olduktan sonra bilgisine ulaştık” ifadelerini kullandı. 9 Turizm Bakanlığı yetkilisine savcılık ‘Yetersizlikler neden tespit edilemedi?’ diye sormuştu. O isimler de ‘Bizim bu konuyla ilgili yetkimiz yok’ yanıtını vermişlerdi. Ama öğreniyoruz ki Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında yangın dedektörlerinin çalışıp çalışmadığı konusunda kontrolörlere yetki verilmiş.”