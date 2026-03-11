Turizm Bakanlığı, Temmuz 2023’ten beri yangın dedektörü kontrolü yapıyormuş

“TBMM’de Kartalkaya Komisyonu kurulmuştu. Komisyonun hazırladığı rapor yayınlandı. Son derece geç kalmış bir rapor. Ekleri hariç 554 sayfalık bir rapor. Bugün Kartalkaya faciasının üzerinden 410 gün geçti. İlk gün söyledik, söylemeye de devam ediyoruz, siyasi sorumluluk alan yok. Komisyon raporu da nasıl bir ihmaller zinciriyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Sadece Kartalkaya değil bu tür felaketlere nasıl hazırlıksız olduğumuzu da ortaya koyuyor. Raporda diyor ki, afet yönetim planlaması yetersizdi, en basit yangın alt yapısı yoktu. Asansör yapıları yetersiz ve hatalı olduğundan dolayı yanıcı ve zehirleyici gazlar hızla otelin üst katlarına çıkarak tüm koridorları sardığı belirtildi. ‘Sadece kendileri çıkmak için otopark kapısını aralamaları yeterliyken kapıyı tamamen açmaları yangının daha da büyümesine neden olmuştur’ tespiti de raporda yer aldı. Personel çıkış merdivenlerini bildiği için çalışanların kaldığı tüm odalar terk edilmiş. O yangın 6 dakika boyunca kontrol edilebilir vaziyette ama müdahale edilmiyor. “Tüm otel genelinde gözlemlenen yetersiz ya da olmayan acil çıkış yönlendirme levhaları tespit edilememiştir” deniliyor.”