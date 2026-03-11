https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/tokinin-istanbul-kurasina-kimlerin-katilacagi-aciklandi-kura-cekimi-ne-zaman-yapilacak-1104174533.html
TOKİ'nin İstanbul kurasına kimlerin katılacağı açıklandı: Kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ'nin İstanbul kurasına kimlerin katılacağı açıklandı: Kura çekimi ne zaman yapılacak?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için yapılacak kura çekimlerine katılmaya hak kazananların isimleri belli oldu. Kuranın ise ne zaman... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı toplu konutlar için bekleyiş sürerken kuraya girmeye hak kazananların listesi de belli oldu. Liste, TOKİ'nin internet sitesinde açıklanırken kura çekimlerinin tarihi ise henüz belli değil. TOKİ aynı zamanda kuraya hak kazanamayanların listesini de açıkladı. Kuraya katılmaya hak kazananların listesi nerede yayımlandı?İstanbul TOKİ projesine başvuranlar arasında kuraya katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin listesi TOKİ'nin internet sitesinde yer alıyor. Listelere 'talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html' adresinden ulaşılabilir. Kura çekimi ne zaman ?İstanbul için yapılması planlanan 100 bin konutun kura çekimiyle ilgili tam bir tarih açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için yapılacak kura çekimlerine katılmaya hak kazananların isimleri belli oldu. Kuranın ise ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı toplu konutlar için bekleyiş sürerken kuraya girmeye hak kazananların listesi de belli oldu. Liste, TOKİ'nin internet sitesinde açıklanırken kura çekimlerinin tarihi ise henüz belli değil. TOKİ aynı zamanda kuraya hak kazanamayanların listesini de açıkladı.
Kuraya katılmaya hak kazananların listesi nerede yayımlandı?
İstanbul TOKİ projesine başvuranlar arasında kuraya katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin listesi TOKİ'nin internet sitesinde yer alıyor. Listelere 'talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html' adresinden ulaşılabilir.
İstanbul için yapılması planlanan 100 bin konutun kura çekimiyle ilgili tam bir tarih açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.