Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/tokinin-istanbul-kurasina-kimlerin-katilacagi-aciklandi-kura-cekimi-ne-zaman-yapilacak-1104174533.html
TOKİ'nin İstanbul kurasına kimlerin katılacağı açıklandı: Kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ'nin İstanbul kurasına kimlerin katılacağı açıklandı: Kura çekimi ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için yapılacak kura çekimlerine katılmaya hak kazananların isimleri belli oldu. Kuranın ise ne zaman... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T13:42+0300
2026-03-11T13:42+0300
ekonomi̇
toki̇
i̇stanbul
kura
yüzyılın konut projesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66d8748936a9385ff29a3f5156c3be7f.jpg
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı toplu konutlar için bekleyiş sürerken kuraya girmeye hak kazananların listesi de belli oldu. Liste, TOKİ'nin internet sitesinde açıklanırken kura çekimlerinin tarihi ise henüz belli değil. TOKİ aynı zamanda kuraya hak kazanamayanların listesini de açıkladı. Kuraya katılmaya hak kazananların listesi nerede yayımlandı?İstanbul TOKİ projesine başvuranlar arasında kuraya katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin listesi TOKİ'nin internet sitesinde yer alıyor. Listelere 'talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html' adresinden ulaşılabilir. Kura çekimi ne zaman ?İstanbul için yapılması planlanan 100 bin konutun kura çekimiyle ilgili tam bir tarih açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/toki-basvuru-parasi-iadesi-nasil-ve-nereden-alinir-1102937640.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fdaf64acde12a988266136b457bed05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
toki istanbul konut kurası ne zaman, toki istanbul kurasını kazananlar, toki istanbul konut kura, toki kura,
toki istanbul konut kurası ne zaman, toki istanbul kurasını kazananlar, toki istanbul konut kura, toki kura,

TOKİ'nin İstanbul kurasına kimlerin katılacağı açıklandı: Kura çekimi ne zaman yapılacak?

13:42 11.03.2026
© ÇŞİDBTOKİ EVLERİ
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© ÇŞİDB
Abone ol
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul için yapılacak kura çekimlerine katılmaya hak kazananların isimleri belli oldu. Kuranın ise ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı.
TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı toplu konutlar için bekleyiş sürerken kuraya girmeye hak kazananların listesi de belli oldu. Liste, TOKİ'nin internet sitesinde açıklanırken kura çekimlerinin tarihi ise henüz belli değil. TOKİ aynı zamanda kuraya hak kazanamayanların listesini de açıkladı.

Kuraya katılmaya hak kazananların listesi nerede yayımlandı?

İstanbul TOKİ projesine başvuranlar arasında kuraya katılmaya hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin listesi TOKİ'nin internet sitesinde yer alıyor. Listelere 'talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html' adresinden ulaşılabilir.

Kura çekimi ne zaman ?

İstanbul için yapılması planlanan 100 bin konutun kura çekimiyle ilgili tam bir tarih açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
TOKİ EVLERİ - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
EKONOMİ
TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve nereden alınır?
22 Ocak, 09:27

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала