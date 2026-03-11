https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/rihannanin-malikanesine-ates-acti-supheli-kadina-cinayete-tesebbus-suclamasi--1104164004.html
Rihanna'nın malikanesine ateş açtı: Şüpheli kadına 'cinayete teşebbüs' suçlaması
Rihanna'nın malikanesine ateş açtı: Şüpheli kadına 'cinayete teşebbüs' suçlaması
ABD'de 35 yaşındaki bir kadın, pop yıldızı Rihanna'nın Los Angeles'taki evine yarı otomatik tüfekle ateş açtığı iddiasıyla cinayete teşebbüsle suçlandı. 11.03.2026
ABD’de bir kadın, dünyaca ünlü pop yıldızı Rihanna’nın Los Angeles’taki evine silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya. Savcılığın açıklamasına göre Florida’nın Orlando kentinden 35 yaşındaki Ivanna Lisette Ortiz, pazar günü öğle vakti şarkıcının Los Angeles’taki malikanesine yarı otomatik tüfekle ateş açmakla suçlanıyor.Olayda kimse yaralanmadı. Ancak savcılar, saldırı sırasında evde ve komşu mülklerde insanların bulunduğunu belirtti.Saldırgan gözaltına alındıYetkililer, Ortiz’in aracıyla eve geldiğini ve ardından birden fazla kez ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtığını iddia ediyor. Polis daha sonra şüphelinin aracını saldırının gerçekleştiği yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde buldu ve kadını burada gözaltına aldı.Savcılık, Ortiz’in cinayete teşebbüsün yanı sıra yarı otomatik silahla saldırı ve içinde insanların bulunduğu bir eve ateş açma gibi çok sayıda ağır suçlamayla da karşı karşıya olduğunu açıkladı. Kadın için belirlenen kefalet miktarı 1,875 milyon dolar olarak açıklandı ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade edildi.Polis ayrıca şüphelinin sosyal medya hesaplarında Rihanna hakkında paylaşımlar tespit ettiğini açıkladı. Yetkililer saldırının motivasyonunu belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü belirtti.Saldırı sırasında evdeydiSaldırı sırasında Rihanna’nın ve partneri rapçi A$AP Rocky’nin evde olduğu bildirildi.Barbados doğumlu sanatçı, 2000’li yılların başında yayımladığı “Pon de Replay” ve “Umbrella” gibi hit şarkılarla dünya çapında ün kazanmıştı. Rihanna ve A$AP Rocky çiftinin üç çocuğu bulunuyor.
