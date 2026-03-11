Prof. Dr. Salih Yılmaz: Trump ve Netenyahu yargılanabilir

Uzun menzilli füzeler başta olmak üzere, İran'ı en az 20 yıl geriye götürecek bombalarda bulundum, yönetici kademelerini öldürdüm ama halktan böyle bir talep yok diyor. Yani bizim yapabileceğimiz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği bir şey yok. İsrail ise saldırılara devam etmek istiyor.Ne yapacak İsrail saldırılara devam edince? Karakol vuracak, işte hastane vuracak, okul vuracak, yani çok da etki etmeyecek bir duruma girdik. Bundan sonraki süreç aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin araya aracılar koyarak, bu Türkiye olur, Rusya olur, Çin olur, Fransa olur, ne bileyim İngiltere'nin İran'da bir etkisi var, onlar olabilir. Onlar üzerinden İran tekrar masaya çekecek ve bir anlaşma imzalamaya onları ikna edecek bir süreç başlaması gerekiyor.Çünkü 12. gün dediğimiz gibi bugünden sonraki her gün Amerika Birleşik Devletleri için olumsuz bir gün. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde ara seçimler var.Bu Trump için çok önemli. Trump ara seçimleri kaybederse Senat ve temsilciler meclisinde de etkilenecek. Yani kararları geçirmesi zor, aynı zamanda psikolojik olarak da içeride kendisinin politika manevraları azalır.Şimdi Trump ilk geldiğinde hatırlıyorsunuz, ben bütün savaşları bitireceğim dedi. Ama bakıyoruz savaşları başlatan kendisi oluyor. O anlamda tam o bölgede müthiş bir kaos var.Bu kaos Trump'ı sadece devirmez. Trump'ın aynı zamanda başkanlığı bittikten sonra da yargılanmasına neden olur. Sadece Trump'ın değil, yani bu Netanyahu'yu da kurtarmaz.Netanyahu her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle uluslararası ceza mahkemesinin yaptırımlarından şu anda kurtuluyor olmuş gibi gözükse de Trump düştüğü anda ve bu savaş başarısızlıkla sonuçlanırsa Netanyahu da o zaman bir yargılanma sürecine girecek. Sadece uluslararası ceza mahkemesinde değil, zaten kendi ülkesinde yargılanıyor. Türkiye İran'ı parçalamak için sırf Amerika Birleşik Devletleri istedi diye, İsrail istedi diye bu savaşa katılmaz.Katılmaz mı, katılmamalı mı? Katılmaz, katılmamalı ayrı bir konu. Türkiye'de hangi iktidar olursa olsun katılmamalı, o başka. Ama şu anki iktidar buna asla katılmaz.