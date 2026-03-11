https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/misirli-uzman-ates-kasirgasi-teknolojisi-denizlerdeki-petrol-kirliligine-cozum-olabilir-1104184367.html

Mısırlı uzman: ‘Ateş kasırgası’ teknolojisi denizlerdeki petrol kirliliğine çözüm olabilir

Mısırlı uzman: ‘Ateş kasırgası’ teknolojisi denizlerdeki petrol kirliliğine çözüm olabilir

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, ‘ateş hortumu’ (FireNado) fenomenini denizlerdeki petrol sızıntılarını yakarak temizlemede kullanmayı test etti. Yöntemin, geleneksel yakma... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T19:29+0300

2026-03-11T19:29+0300

2026-03-11T19:29+0300

dünya

i̇ran

savaş

petrol

deniz kirliliği

çevre

karbon

deniz canlıları

ekolojik denge

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/17/1053026980_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_290cc0c86d54e5f284482d69281dddb4.jpg

İran’la savaşın gölgesinde gündeme gelen çevre güvenliği tartışmaları sürerken, petrol kirliliğine karşı geliştirilen yeni bir teknoloji dikkat çekiyor. Araştırmacılar, yakın zamanda yaptıkları bilimsel deneylerde “ateş hortumu” (FireNado) adı verilen fenomeni, denizlerdeki petrol sızıntılarıyla mücadelede potansiyel bir yöntem olarak başarıyla test etti. Çalışmalar, bu yöntemin petrolün yakılma sürecini hızlandırabildiğini ve klasik termal yakma yöntemlerine kıyasla zararlı emisyon miktarını azaltabildiğini ortaya koydu.Mısır Çevre Koruma Derneği İcra Direktörü Nur Farid, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, denizlerdeki petrol kirliliğiyle mücadelenin geleneksel olarak yüzer bariyerler kullanılarak yapıldığını belirterek, bu bariyerlerin, petrol tabakasının yayılmasını engellemek için lekenin etrafına yerleştirildiğini, ardından su yüzeyine emici malzemeler uygulandığını; petrolün bu yolla emilip özel mekanik sistemlerle toplandığını veya çekildiğini kaydetti.Farid, bu tür operasyonların özellikle tanker veya gemi kazaları sonucu oluşan büyük ölçekli sızıntılarda son derece karmaşık ve uzun zaman alan süreçler olduğuna dikkat çekti. Petrolün yayılmasını sınırlamak ve çevresel etkisini azaltmak için hızlı müdahalenin hayati önemde olduğunu vurguladı.Uzman, petrol kirliliğinin deniz çevresi için en tehlikeli tehditlerden biri olduğunu, etkilerinin yıllarca sürebildiğini belirterek, petrolün deniz canlıları, mercan resifleri ve kıyı şeritleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını; balıkçılık ve turizm gibi kritik ekonomik sektörleri de olumsuz etkilediğini söyledi.Farid, petrolün suda uzun süre kalmasının büyük bir risk oluşturduğunu, zor parçalandığını ve deniz organizmalarının besin zincirine girebildiğini, bu durumun ekolojik dengeyi bozabileceğini ve toksik maddelerin insana kadar taşınmasına neden olabileceğini kaydetti.Bazı durumlarda petrolün kontrollü şekilde yakılmasının, onun suda yayılmasından daha az zararlı olabileceğini belirten uzman, bu süreçte petrol ürünlerinin önemli bir kısmının karbon esaslı bileşiklere dönüştüğünü ve deniz ortamında uzun süre kalmasının önüne geçildiğini vurguladı.Farid, ‘ateş hortumu’ gibi yeni teknolojilerin, geniş çaplı uygulamaya geçmeden önce mutlaka kapsamlı çevresel etki değerlendirmelerine ve ek araştırmalara tabi tutulması gerektiğinin altını çizerek, deniz ekosistemlerini korumak ve büyük ölçekli kazaları önlemek için uluslararası irade, sıkı denetim ve daha güçlü güvenlik standartlarının zorunlu olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/lubnanli-cevre-bilimci-irana-karsi-yurutulen-savas-cevre-icin-felaket-sonuclar-dogurabilir-1104099547.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, savaş, petrol, deniz kirliliği, çevre, karbon , deniz canlıları, ekolojik denge