Mısırlı uzman: ‘Ateş kasırgası’ teknolojisi denizlerdeki petrol kirliliğine çözüm olabilir
Mısırlı uzman: ‘Ateş kasırgası’ teknolojisi denizlerdeki petrol kirliliğine çözüm olabilir
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, ‘ateş hortumu’ (FireNado) fenomenini denizlerdeki petrol sızıntılarını yakarak temizlemede kullanmayı test etti. Yöntemin, geleneksel yakma... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
İran’la savaşın gölgesinde gündeme gelen çevre güvenliği tartışmaları sürerken, petrol kirliliğine karşı geliştirilen yeni bir teknoloji dikkat çekiyor. Araştırmacılar, yakın zamanda yaptıkları bilimsel deneylerde “ateş hortumu” (FireNado) adı verilen fenomeni, denizlerdeki petrol sızıntılarıyla mücadelede potansiyel bir yöntem olarak başarıyla test etti. Çalışmalar, bu yöntemin petrolün yakılma sürecini hızlandırabildiğini ve klasik termal yakma yöntemlerine kıyasla zararlı emisyon miktarını azaltabildiğini ortaya koydu.Mısır Çevre Koruma Derneği İcra Direktörü Nur Farid, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, denizlerdeki petrol kirliliğiyle mücadelenin geleneksel olarak yüzer bariyerler kullanılarak yapıldığını belirterek, bu bariyerlerin, petrol tabakasının yayılmasını engellemek için lekenin etrafına yerleştirildiğini, ardından su yüzeyine emici malzemeler uygulandığını; petrolün bu yolla emilip özel mekanik sistemlerle toplandığını veya çekildiğini kaydetti.Farid, bu tür operasyonların özellikle tanker veya gemi kazaları sonucu oluşan büyük ölçekli sızıntılarda son derece karmaşık ve uzun zaman alan süreçler olduğuna dikkat çekti. Petrolün yayılmasını sınırlamak ve çevresel etkisini azaltmak için hızlı müdahalenin hayati önemde olduğunu vurguladı.Uzman, petrol kirliliğinin deniz çevresi için en tehlikeli tehditlerden biri olduğunu, etkilerinin yıllarca sürebildiğini belirterek, petrolün deniz canlıları, mercan resifleri ve kıyı şeritleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını; balıkçılık ve turizm gibi kritik ekonomik sektörleri de olumsuz etkilediğini söyledi.Farid, petrolün suda uzun süre kalmasının büyük bir risk oluşturduğunu, zor parçalandığını ve deniz organizmalarının besin zincirine girebildiğini, bu durumun ekolojik dengeyi bozabileceğini ve toksik maddelerin insana kadar taşınmasına neden olabileceğini kaydetti.Bazı durumlarda petrolün kontrollü şekilde yakılmasının, onun suda yayılmasından daha az zararlı olabileceğini belirten uzman, bu süreçte petrol ürünlerinin önemli bir kısmının karbon esaslı bileşiklere dönüştüğünü ve deniz ortamında uzun süre kalmasının önüne geçildiğini vurguladı.Farid, ‘ateş hortumu’ gibi yeni teknolojilerin, geniş çaplı uygulamaya geçmeden önce mutlaka kapsamlı çevresel etki değerlendirmelerine ve ek araştırmalara tabi tutulması gerektiğinin altını çizerek, deniz ekosistemlerini korumak ve büyük ölçekli kazaları önlemek için uluslararası irade, sıkı denetim ve daha güçlü güvenlik standartlarının zorunlu olduğunu ifade etti.
i̇ran
Mısırlı uzman: ‘Ateş kasırgası’ teknolojisi denizlerdeki petrol kirliliğine çözüm olabilir

19:29 11.03.2026
© EPA / Cristhian MezaPeru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi
Peru'da petrol sızıntısı: Çevresel Acil Durum ilan edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
© EPA / Cristhian Meza
Abone ol
Bilim insanları, ‘ateş hortumu’ (FireNado) fenomenini denizlerdeki petrol sızıntılarını yakarak temizlemede kullanmayı test etti. Yöntemin, geleneksel yakma yöntemlerine göre daha hızlı ve daha az zararlı emisyon ürettiği belirtildi.
İran’la savaşın gölgesinde gündeme gelen çevre güvenliği tartışmaları sürerken, petrol kirliliğine karşı geliştirilen yeni bir teknoloji dikkat çekiyor. Araştırmacılar, yakın zamanda yaptıkları bilimsel deneylerde “ateş hortumu” (FireNado) adı verilen fenomeni, denizlerdeki petrol sızıntılarıyla mücadelede potansiyel bir yöntem olarak başarıyla test etti. Çalışmalar, bu yöntemin petrolün yakılma sürecini hızlandırabildiğini ve klasik termal yakma yöntemlerine kıyasla zararlı emisyon miktarını azaltabildiğini ortaya koydu.
Mısır Çevre Koruma Derneği İcra Direktörü Nur Farid, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, denizlerdeki petrol kirliliğiyle mücadelenin geleneksel olarak yüzer bariyerler kullanılarak yapıldığını belirterek, bu bariyerlerin, petrol tabakasının yayılmasını engellemek için lekenin etrafına yerleştirildiğini, ardından su yüzeyine emici malzemeler uygulandığını; petrolün bu yolla emilip özel mekanik sistemlerle toplandığını veya çekildiğini kaydetti.
Farid, bu tür operasyonların özellikle tanker veya gemi kazaları sonucu oluşan büyük ölçekli sızıntılarda son derece karmaşık ve uzun zaman alan süreçler olduğuna dikkat çekti. Petrolün yayılmasını sınırlamak ve çevresel etkisini azaltmak için hızlı müdahalenin hayati önemde olduğunu vurguladı.
Uzman, petrol kirliliğinin deniz çevresi için en tehlikeli tehditlerden biri olduğunu, etkilerinin yıllarca sürebildiğini belirterek, petrolün deniz canlıları, mercan resifleri ve kıyı şeritleri üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını; balıkçılık ve turizm gibi kritik ekonomik sektörleri de olumsuz etkilediğini söyledi.
Farid, petrolün suda uzun süre kalmasının büyük bir risk oluşturduğunu, zor parçalandığını ve deniz organizmalarının besin zincirine girebildiğini, bu durumun ekolojik dengeyi bozabileceğini ve toksik maddelerin insana kadar taşınmasına neden olabileceğini kaydetti.
Bazı durumlarda petrolün kontrollü şekilde yakılmasının, onun suda yayılmasından daha az zararlı olabileceğini belirten uzman, bu süreçte petrol ürünlerinin önemli bir kısmının karbon esaslı bileşiklere dönüştüğünü ve deniz ortamında uzun süre kalmasının önüne geçildiğini vurguladı.
Farid, ‘ateş hortumu’ gibi yeni teknolojilerin, geniş çaplı uygulamaya geçmeden önce mutlaka kapsamlı çevresel etki değerlendirmelerine ve ek araştırmalara tabi tutulması gerektiğinin altını çizerek, deniz ekosistemlerini korumak ve büyük ölçekli kazaları önlemek için uluslararası irade, sıkı denetim ve daha güçlü güvenlik standartlarının zorunlu olduğunu ifade etti.
Hürmüz Boğazı
GÖRÜŞ
Lübnanlı çevre bilimci: İran'a karşı yürütülen savaş çevre için felaket sonuçlar doğurabilir
8 Mart, 17:57
