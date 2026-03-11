Türkiye
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde operasyon
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde operasyon
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'ihaleyi fesat karıştırma' iddiasıyla arama başlatıldı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapılıyor.Sabah saatlerinde başladıCumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti. Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.
10:35 11.03.2026
© Mustafa Ünal UysalMersin
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 'ihaleyi fesat karıştırma' iddiasıyla arama başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapılıyor.

Sabah saatlerinde başladı

Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde belediyenin Akdeniz ilçesindeki binasına gitti. Polis ekiplerinin belediyedeki incelemesi sürüyor.
