https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/kuflenmis-sucuklari-piyasaya-sureceklerdi-son-anda-yakalandilar--1104170777.html
Küflenmiş sucukları piyasaya süreceklerdi: Son anda yakalandılar
Sputnik Türkiye
Bursa'da ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede 700 kilogram küflenmiş sucuk ele geçirildi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_437473dfd3b6d1537977609804993b5e.png
Bursa Orhangazi'de bir işletmeye denetime giden ekipler, küflenen ve bozulmaya başlayan 700 kilo sucukla karşılaştı. Ürünler imha edilirken işletmenin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Küflenmiş sucukları tespit ettilerOsmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir işletmenin gerekli onay belgesi olmadan ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti. İşletmede detaylı inceleme yapan ekipler, sucuklarda küflenme ve bozulma olduğunu belirledi.Tüketilmesinde sakıncalı olduğu tespit edilen 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edildi. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.
bursa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104170275_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_86f60f2a19748def1cfc21eb380a7729.png
