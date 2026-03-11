‘İran’ın ‘horizontal’ modeli sebebiyle ABD umduğunu bulamadı’

“Ayrıca son dönemde mali piyasalar Körfez ülkelerinde dönüyor. Amerikalıların çoğu Dubai, Katar, Suudi Arabistan’a yatırım yapıyor. Türkiye’den birtakım büyük işletmeler de oralara insan gönderdi. Burası çok güvenilir bir alan değil. Bu yeni horizontal savaş modelinde oradaki mali yapı karıştı. Korunamadıklarını gördüler. İran’ın yaptığı dronelar 20-50 bin dolar arasında değişiyor ancak koruma sistemleri 13-15 milyon dolar arasında. İran, Amerikan üslerini vuruyor ve Hürmüz Boğazı’nı kapatıyor. Körfez ülkelerinin petrol dışında ürettikleri pek bir şey yok. Sadece sermaye piyasaları var. Artık bu yapı mali sistematiğini kaybetmeye başladı. Enerji piyasasında da sarsıntı var. Avrupa, Amerika yüzünden enerji kıtlığı içinde örneğin. Avrupa ucuz şekilde Rusya’dan gaz alıyordu. Körfez de Hürmüz Boğazı kapatıldığı için çıkamıyor Trump ‘Hürmüz’ü koruyacağım’ diyor ancak koruyamıyor. Olayın ne tarafa doğru gideceğini bilemiyoruz ve savaş bitse de Amerika’nın ekonomik ambargosu devam edecek. Körfez hattında işler eskisi gibi gitmeyecek. Mali piyasa açılması lazım. Şu anda hala Amerikan doları başat durumda. Çin yerli parasını borç verecek banka sistemi kuruyor ancak rezerv para haline gelmesinin 5-10 yılı daha var. Bu bir müddet devam eder. Ayrıca Güneydoğu Asya’da kurulan yapılanmalara Suudi Arabistan gibi ülkeler katılıyordu. Gelişen bir güney doğuyor ancak bu zaman alacak. Amerika yalnızlık çekecek. Yeni dünya düzeni gelişmeye başladığında üçlü bir dünya düzeni düşünülüyordu. Avrupa ve Rusya’nın bir arada, Güneydoğu Asya’da Çin’in, Amerikalıların ise kıtasında başat olduğu bir durum geliştirilmesi öngörülüyordu. Burada ekonomik ilişkiler geliştirmeleri düşünülüyordu. İş adamı Trump bunu kabul etmedi. Kasım ayında da kendisinin sarsılacağını düşünüyorum. Epstein dosyalarının da ardından petrol fiyatlarındaki artış Trump’ı olumsuz etkileyecek. Trump’ın Putin ile görüşmesinde yardım istediği belirtiliyor. Arabulucu bir durumda Rusya’nın etkisi olabilir. İran bu savaşı kazanmış gibi olmayacak, hırpalanacak. Ekonomisi de kötü etkilenecek. Bir barış anlaşması olursa İran vurduğu Arap ülkelerindeki yapıları tazmin etmek zorunda kalacak. Bir yandan Amerikan ambargosu da devam edecek. Kimler İran’ı ne kadar besleyebilir? Rusya kendisini geliştirmekle meşgul. Çin, İran ile uğraşmak istemez. İran’ın kendisini nereye evrilteceği önemli. Tekrar sert bir rejim mi yaşanacak yoksa olay yumuşatılıp ekonomik kalkınmaya mı geçilecek bunu zaman içinde göreceğiz.”