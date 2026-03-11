https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/hayvanlar-camur-icindeydi-bakanliktan-hayvanlari-uygunsuz-kosulda-barindiran-isletmeye-ceza-1104164572.html

Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza

Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında

Çorum'daki bir işletmeden hayvanların çamur ve dışkı içinde kaldığına dair video paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok tepki çekti.Bakanlıktan müdahaleTarım Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.Para cezası kesildiSöz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.Uygunsuz koşullar ortadan kalktı mı?Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

