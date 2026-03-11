Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/hayvanlar-camur-icindeydi-bakanliktan-hayvanlari-uygunsuz-kosulda-barindiran-isletmeye-ceza-1104164572.html
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T10:36+0300
2026-03-11T10:36+0300
türki̇ye
türkiye
çorum
ankara
haberler
büyükbaş
tarım ve orman bakanlığı
hayvanlara işkence
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104164681_0:8:1036:591_1920x0_80_0_0_bc32b94f0c64c186c347370ccfe27ed2.png
Çorum'daki bir işletmeden hayvanların çamur ve dışkı içinde kaldığına dair video paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok tepki çekti.Bakanlıktan müdahaleTarım Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.Para cezası kesildiSöz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.Uygunsuz koşullar ortadan kalktı mı?Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bayram-oncesinde-ticaret-bakanligindan-denetim-33-milyon-855-bin-lira-tutarinda-ceza-kesildi-1104145180.html
türki̇ye
çorum
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104164681_209:0:997:591_1920x0_80_0_0_e3bdf52390770ec020cdacac20cc6c0c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çorum, çorum hayvan, çorum hayvan çamur
çorum, çorum hayvan, çorum hayvan çamur

Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza

10:36 11.03.2026
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2026
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Çorum'daki bir işletmeden hayvanların çamur ve dışkı içinde kaldığına dair video paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok tepki çekti.

Bakanlıktan müdahale

Tarım Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Para cezası kesildi

Söz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Uygunsuz koşullar ortadan kalktı mı?

Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
"Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesi denetimi artırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
TÜRKİYE
Bayram öncesinde Ticaret Bakanlığından denetim: 33 milyon 855 bin lira tutarında ceza kesildi
Dün, 15:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала