https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/hayvanlar-camur-icindeydi-bakanliktan-hayvanlari-uygunsuz-kosulda-barindiran-isletmeye-ceza-1104164572.html
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T10:36+0300
2026-03-11T10:36+0300
2026-03-11T10:36+0300
türki̇ye
türkiye
çorum
ankara
haberler
büyükbaş
tarım ve orman bakanlığı
hayvanlara işkence
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104164681_0:8:1036:591_1920x0_80_0_0_bc32b94f0c64c186c347370ccfe27ed2.png
Çorum'daki bir işletmeden hayvanların çamur ve dışkı içinde kaldığına dair video paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok tepki çekti.Bakanlıktan müdahaleTarım Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.Para cezası kesildiSöz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.Uygunsuz koşullar ortadan kalktı mı?Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bayram-oncesinde-ticaret-bakanligindan-denetim-33-milyon-855-bin-lira-tutarinda-ceza-kesildi-1104145180.html
türki̇ye
çorum
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104164681_209:0:997:591_1920x0_80_0_0_e3bdf52390770ec020cdacac20cc6c0c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çorum, çorum hayvan, çorum hayvan çamur
çorum, çorum hayvan, çorum hayvan çamur
Hayvanlar çamur içindeydi: Bakanlıktan hayvanları uygunsuz koşulda barındıran işletmeye ceza
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çorum'da büyükbaş hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Çorum'daki bir işletmeden hayvanların çamur ve dışkı içinde kaldığına dair video paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve çok tepki çekti.
Tarım Bakanlığının, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.
Uygunsuz koşullar ortadan kalktı mı?
Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:
"Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."