Enerji Uzmanı Necdet Pamir: Enerji krizi Türkiye'de her kaleme tesir eder

“Dünyada tüketilen enerjinin yüzde 33-34’ü petrol ile karşılanıyor. Petrol sadece yakıt olarak düşünmememiz gereken bir kaynak. Aynı zamanda petrokimya endüstrisi başta olmak üzere yüzlerce sanayi girdisi… Dolayısıyla petrolün yoksunluğu hayatı durdurabilecek bir ağırlığa sahip. Hürmüz Boğazı ise dünyada günde tüketilen 100 milyon varil petrolün 20-21 milyon varilin geçtiği bir darboğaz. 100’ün üzerinde olduğu kesin. Bu, başta Asya olmak üzere, ama bizim gibi büyük oranda petrol ithalatına bağımlı ülkeler için hem enflasyon riski hem petrol yoksunluğu hem de birçok sanayi kuruluşunun sıkıntıya gireceği ve fiyatların artacağı bir ortam…

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından en fazla etkilenecekler ihracatçı olanlar. Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve İran. Ama ithalatçı olduğu için en çok Asya piyasaları Avrupa’dan daha fazla hem petrol hem doğalgazda etkilenir. Bunun içinde Pakistan, Bangladeş var. Hürmüz Boğazı’ndan Avrupa’ya günde 600 bin varil gidiyor. Ama Hindistan’a günde 2.1 milyon varil; Çin’e 4.6 milyon varil gidiyor. Dolayısıyla en fazla etkilenecek piyasalar arasında Asya piyasaları var. Ama tabii ki Avrupa piyasalarını çok olumsuz etkiler. Dediğim rakamın bile gidememe ihtimali var. Çünkü Kızıldeniz’den gidecek. Kızıldeniz’in oradan normalde günde 8.8 milyon varil petrol geçiyor; Kızıldeniz’e giriyor Babülmendep’e, oradan yukarı çıkıyor Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz piyasası üzerinden de Avrupa’ya gidiyor. Peki bir de Yemen’de Husiler var. Zaten daha önce de Husiler İsrail-ABD bağlantılı hangi gemi varsa vuruyorlar, kendi açılarından da başarılı oluyorlar. Dolayısıyla Avrupa’ya o dediğim miktarın gitmesi bile riskli. Bu sefer o tankerler Ümitburnu’ndan dolaşmak zorunda kalacak. Alın size ilave maliyet. Dolayısıyla hem zaman hem maliyet açısından son derece riskli bir ortam var. Bunun altından ne Avrupa’nın ne başka bir ülkenin kalkması mümkün değil. Petrol fiyatlarındaki artış her kaleme tesir edecek.”