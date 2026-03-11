Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır

İran'a saldırılar devam ederken, tetikçilik yapan kiralık kalemlerin de olduğu belli çevreler ülkemizle ilgili iddialarda bulundular. Liste yapanlara açıkça söylüyorum hezeyanların amacını biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetin farkındayız. Biz bu oyuna düşmeyeceğiz. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet, sıradan bir millet değildir. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil onların ipini tutanları da milletin gücüyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık. Bugünün Türkiye'si dünden çok farklıdır. Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye edilgen konumdan çıkmış oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli, dil uzatanın dili yanar. Biz macera, gerilim peşinde değiliz. Biz savaşlardan bitap düşmüş bıkmış Orta Doğu'nun hasretini çektiği kalıcı barışa kavuşmasından yanayız. Hiçbir ülkenin egemenliğinde topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken macera arayan olursa hodri meydan demekten çekinmeyiz.