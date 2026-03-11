Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır
İsrail'in İran'a saldırıları
Bölgemizde çatışmalar var. Her gün bir yenisi ekleniyor. Komşumuz İran'a karşı başlatılan savaş ağır tahribat oluşturdu. Masa üzerinde çözülecekken gözünü kan bürümüş şebekenin kışkırtmasıyla bölgemiz yeniden kan ve barut kokusu ile kaplandı. İran'ın altyapısına zarar verdirildi. İran halkı her gün bombardımanda hayatta kalma mücadelesi veriyor.
'Küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı kuruyor'
İnsanların cezalandırıldığına şahit oluyoruz. İran'a yönelik saldırılar başta petrol fiyatlarının artması gibi, küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu çatışmaların faturasını ödemeye hazırlanıyor. Devam etmesi durumunda can kaybı olacak, fatura kabaracak.
'Kriz anında sırtımızı dönmeyiz'
Türkiye olarak kriz anlarında dost ve kardeşlerine sırtını dönen bir ülke değiliz. Kriz çözümü için risk alan, elin taşın altına koyan bir devletiz, böyle bir hükümetiz. Bu savaş büyümeden bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmalıdır. 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Şu anda da silahların susması için umudumuzu kaybetmedik. Şayet diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak pekala mümkündür. Yeniden masaya ve müzakereye dönülmesi, yeniden diplomasinin devreye alınması için girişimlerimizi sabırla sürdürüyoruz
'Bizim Sünnilik Şiilik gibi bir dinimiz yok'
Biz bu oyuna düşmeyeceğiz
İran'a saldırılar devam ederken, tetikçilik yapan kiralık kalemlerin de olduğu belli çevreler ülkemizle ilgili iddialarda bulundular. Liste yapanlara açıkça söylüyorum hezeyanların amacını biliyoruz. Türkiye düşmanı lobiler tarafından sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetin farkındayız. Biz bu oyuna düşmeyeceğiz. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet, sıradan bir millet değildir. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil onların ipini tutanları da milletin gücüyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık. Bugünün Türkiye'si dünden çok farklıdır. Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye edilgen konumdan çıkmış oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli, dil uzatanın dili yanar. Biz macera, gerilim peşinde değiliz. Biz savaşlardan bitap düşmüş bıkmış Orta Doğu'nun hasretini çektiği kalıcı barışa kavuşmasından yanayız. Hiçbir ülkenin egemenliğinde topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken macera arayan olursa hodri meydan demekten çekinmeyiz.