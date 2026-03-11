Ali Çağatay: İran’a nükleer saldırı nükleer kıyameti başlatabilir

“ABD’de savaş ile ilgili bir anket yapıldı. Amerikan seçmeninin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı. Amerikan seçmeninin 4’te 3’ü kara operasyonuna karşıysa demek ki Amerikan askerinin postalları İran’a değmeyecek. Bu anket bize şunu söylüyor; Donald Trump’ın aynı zamanda kamuoyundaki onay oranının da giderek düştüğünü gösteriyor. Amerikan halkı yüzde 75 oranında ‘Biz kara savaşına karşıyız’ diyorsa ve eğer Trump oraya Amerikan askerini sokarsa geçmiş olsun. 3 Kasım’daki ara seçimleri kaybeder. Zaten ara seçimleri kaybedebileceğine dair bir kanaat vardı. Bu kamuoyu yoklaması aslında bir erken oylama. Ankete katılanların yüzde 62’si İran’a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, gizli-saklı yapıldığını ifade ediyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 59’u ABD Başkanı Trump’ın Kongre onayı alması gerektiğini söylüyor; Kongre onayı ortada yok. Seçmenlerin yüzde 57’si Trump’ın görevini yürütme şeklini onaylamıyor. İran politikasını eleştirenlerin oranı da yüzde 57. Dolayısıyla şu anda Trump Amerikan vatandaşları nezdinde sorguya çekiliyor. Katılımcıların yüzde 47’si ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun görevini yürütme şeklini onaylamıyor. Yüzde 52’si ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in performansını beğenmiyor. Demek ki bütün kabine çöpe gitmiş durumda. Yüzde 50’lerin üzerinde oranlardan bahsediyoruz.”