Ali Çağatay: İran’a nükleer saldırı nükleer kıyameti başlatabilir

Gazeteci Çağatay, İran’a yönelik olası bir nükleer saldırının savaşın seyrini küresel ölçekte değiştirerek küresel bir felakete dönüştürebileceğini söyledi... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında İran’a yönelik askeri senaryoları, ABD kamuoyunun savaşa karşı tutumunu ve gelişmelerin ABD iç siyasetine yansımalarını değerlendirdi:‘ABD’de seçmenin yüzde 74’ü İran’a kara operasyonuna karşı’Ali Çağatay, ABD’de yapılan kamuoyu yoklamalarının Amerikan seçmeninin büyük çoğunluğunun İran’a kara operasyonuna karşı olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu durumun Donald Trump’ın kamuoyu desteğinin zayıfladığını ve ara seçimlerde siyasi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Çağatay, şunları kaydetti:Çağatay, ABD toplumunun geçmiş savaşların yarattığı travma nedeniyle yeni bir kara savaşına sıcak bakmadığını ifade etti:
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında İran’a yönelik askeri senaryoları, ABD kamuoyunun savaşa karşı tutumunu ve gelişmelerin ABD iç siyasetine yansımalarını değerlendirdi:
“Eski Pentagon Danışmanlarından Douglas McGregor Tucker Carlson’a ‘İsrail İran’ı nükleer silahla vurabilir’ açıklamasını yaptı. Sonsuza kadar bu savaşın devam etmeyeceğini biliyorum ve Tahran yönetimi teslim olmadığı takdirde İsrail İran’a karşı nükleer silah kullanabilir’ diyor. Nükleer silah kullanma konusunda ABD ile İsrail arasında bir görüş ayrılığı var. Trump bütün çılgınlıklarına rağmen nükleer silah kullanılmasını istemiyor. Eğer İsrail İran’a karşı nükleer silah kullanırsa geçmiş olsun. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ‘Bizde çok var. Arzu ederseniz biz göndeririz’ dedi. Kuzey Kore’nin savaşa girmesi demek nükleer kıyametin başlaması anlamına gelir. Zaten ilk nükleer bomba atıldıktan sonra sonrakileri saymamıza gerek yok. Eğer İsrail İran’a nükleer bomba atarsa İran ‘bombayı yedik, oturalım’ demeyecek. Dostlarını yardıma çağıracak. İsrail orta büyüklükte bir nükleer bomba ile yok edilebilir.”
‘ABD’de seçmenin yüzde 74’ü İran’a kara operasyonuna karşı’
Ali Çağatay, ABD’de yapılan kamuoyu yoklamalarının Amerikan seçmeninin büyük çoğunluğunun İran’a kara operasyonuna karşı olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu durumun Donald Trump’ın kamuoyu desteğinin zayıfladığını ve ara seçimlerde siyasi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyduğunu ifade eden Çağatay, şunları kaydetti:
“ABD’de savaş ile ilgili bir anket yapıldı. Amerikan seçmeninin yüzde 74’ü kara operasyonuna karşı. Amerikan seçmeninin 4’te 3’ü kara operasyonuna karşıysa demek ki Amerikan askerinin postalları İran’a değmeyecek. Bu anket bize şunu söylüyor; Donald Trump’ın aynı zamanda kamuoyundaki onay oranının da giderek düştüğünü gösteriyor. Amerikan halkı yüzde 75 oranında ‘Biz kara savaşına karşıyız’ diyorsa ve eğer Trump oraya Amerikan askerini sokarsa geçmiş olsun. 3 Kasım’daki ara seçimleri kaybeder. Zaten ara seçimleri kaybedebileceğine dair bir kanaat vardı. Bu kamuoyu yoklaması aslında bir erken oylama. Ankete katılanların yüzde 62’si İran’a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, gizli-saklı yapıldığını ifade ediyor. Ayrıca ankete katılanların yüzde 59’u ABD Başkanı Trump’ın Kongre onayı alması gerektiğini söylüyor; Kongre onayı ortada yok. Seçmenlerin yüzde 57’si Trump’ın görevini yürütme şeklini onaylamıyor. İran politikasını eleştirenlerin oranı da yüzde 57. Dolayısıyla şu anda Trump Amerikan vatandaşları nezdinde sorguya çekiliyor. Katılımcıların yüzde 47’si ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun görevini yürütme şeklini onaylamıyor. Yüzde 52’si ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in performansını beğenmiyor. Demek ki bütün kabine çöpe gitmiş durumda. Yüzde 50’lerin üzerinde oranlardan bahsediyoruz.”
Çağatay, ABD toplumunun geçmiş savaşların yarattığı travma nedeniyle yeni bir kara savaşına sıcak bakmadığını ifade etti:
“ABD'de senatörlere verilen gizli İran brifinginden çıkan Demokrat Senatör Richard Blumenthal ‘Çok öfkeliyim. İran’a kara birlikleri gönderme yolunda ilerliyor gibiyiz’ diyor.
‘Kara savaşına karşıyız’ diyen Amerikalıların oranı yüzde 75’ken; Temsilciler Meclisi’nde de karşı görüşler varken Amerikan askeri herhalde bu bölgeye gitmeyecektir. Amerikan askerlerinin postalları İran topraklarına son çare olarak değebilir; artık savaşı kaybettiklerini anladıkları anda gireceklerdir. Çünkü 6 Amerikan askerinin cenazesi geldiği için yer yerinden oynuyor. ABD kamuoyu son derece hassastır, Vietnam sendromunu aşamamıştır; arkasından bir de Afganistan sendromu gelmiştir. Gelen tabutlar ABD vatandaşlarının gözünü korkutmaktadır.”