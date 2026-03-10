https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/leyan-senay-she-rocks-ile-kadinlara-sahnede-alan-aciyoruz--1104145829.html

Leyan Senay: She Rocks ile kadınlara sahnede alan açıyoruz

Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu olan müzisyen ve davul eğitmeni Leyan Senay, müzikte cinsiyet eşitliğini destekleyen She Rocks projesiyle ilgili... 10.03.2026

Müzisyen ve davul eğitmeni Leyan Senay, Okan Aslan’la Gün Ortası programında çok sayıda kadını bir araya getiren ve müzikte cinsiyet eşitliğini destekleyen She Rocks projesiyle ilgili konuştu.Projenin beş yıldır gönüllü olarak ilerlediğini söyleyen Senay, 500’ü aşan isimlere ulaşıldığını söyledi. Projenin belgeselinin de çekildiğini ifade eden Senay, şunları söyledi:‘Her şeyi arkadaşlarımla yaptım’

