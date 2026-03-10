https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/leyan-senay-she-rocks-ile-kadinlara-sahnede-alan-aciyoruz--1104145829.html
Leyan Senay: She Rocks ile kadınlara sahnede alan açıyoruz
Projenin beş yıldır gönüllü olarak ilerlediğini söyleyen Senay, 500'ü aşan isimlere ulaşıldığını söyledi. Projenin belgeselinin de çekildiğini ifade eden Senay, şunları söyledi:'Her şeyi arkadaşlarımla yaptım'
Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu olan müzisyen ve davul eğitmeni Leyan Senay, müzikte cinsiyet eşitliğini destekleyen She Rocks projesiyle ilgili konuştu.
Müzisyen ve davul eğitmeni Leyan Senay, Okan Aslan’la Gün Ortası programında çok sayıda kadını bir araya getiren ve müzikte cinsiyet eşitliğini destekleyen She Rocks projesiyle ilgili konuştu.
Projenin beş yıldır gönüllü olarak ilerlediğini söyleyen Senay, 500’ü aşan isimlere ulaşıldığını söyledi. Projenin belgeselinin de çekildiğini ifade eden Senay, şunları söyledi:
“Kadınların tamamı davul çalıyor. Kariyerimi hayal ettiklerimi gerçekleştirmek üzerine kurdum. Belgeselden sonra bu proje patlama yarattı. Bu gücü sahneye taşımak için ‘Hit Like A Girl’i somutlaştırdım. ‘She Rocks’ olarak çok sayıda davulcuyla sahne aldık. ‘Dağları Deldim’ şarkısı milli marşımız haline geldi. Sayımız her geçen gün artıyor. 29 Ocak’ta düzenlenen konserimiz Türkiye’de bir ilk oldu. Kadınlara sahnede daha fazla alan açmak büyüleyici bir şeydi ve devamını getirmeye çalışacağım”
‘Her şeyi arkadaşlarımla yaptım’
“Projede 60 yaşını aşan kadınlar da var 5-6 yaşlarında insanlar da. Projeyi devam ettirmek istiyorum. Bu projenin maddi manevi her şeyini ben karşıladım. Kadınlara alan açan bir projeye sponsor bulamadım. Ancak beklemek istemedim ve projeyi hayata geçirdim. Ekibi arkadaşlarımla birlikte kurdum. Her şeyi tek başımıza yaptık”