İş arayan yaşlıların sayısı artıyor

“Bakın en düşük emekli aylıkları ortadayken, şimdi o ileri yaştaki yurttaşlar yeniden iş gücü piyasasına girmek mecburiyetinde kalıyorlar. Emeklilik dönemlerinde insanca yaşayabilecek bir gelirden mahrum bırakılıyor emeklilerimiz. Bunu biliyoruz, yaşıyoruz, tanıklık ediyoruz. Yeni bir iş aramak mecburiyetinde kalıyorlar. İŞKUR verilerine göre, 60 yaş ve üzeri yurttaşlar işsizlikte giderek daha görünür hale geliyor. Çalışmıyorlarsa da yeni iş arıyorlar. Maalesef güne bu motivasyonla başlıyorlar. İnşaatlarda bekçilik gibi işler buluyorlar. İŞKUR’a kayıtlı 60 yaş ve üzeri 36 bin 467 iş arayan vatandaş bulunuyor. Geçtiğimiz yılla karşılaştırdığımızda ise bu sayı yüzde 17 oranında artmış. Ocak itibariyle geride bıraktığımız ocak ayı itibariyle 60 yaş ve üstü bin 650 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Hükümetin yaşlı vatandaşların hayatını devam ettirebilmesi için bir şekilde yeni adımlar atması gerekiyor”