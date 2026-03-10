‘İran’a egemen sloganlardan biri intikam, ılımlılar dahi saf değiştirmiş durumda’

“Hamaney’in sığınağa davet edilmesine rağmen ‘İlk şehadaeti ben tadayım, bu ulusuma yol göstersin’ şeklinde bir çıkış yaptığı anlatısı var. Bundan kaynaklı olarak da sığınağa gitmek yerine evinde beklediği belirtiliyor. Öldürülmesinin ardından da bunun bir ulusal uyanışın sembolü haline geleceğini düşündüğüne ilişkin şeyler anlatılıyor. Hamaney bir sığınağa gidebilirdi, öldürüleceği de belliydi. Trump ve Netanyahu ‘Kelle kesemeye geleceğiz, Hamaney’i öldüreceğiz’ diyordu. Hamaney’in evi Tahran’ın göbeğinde bir ev. Başka bir coğrafyaya gidip başka bir sığınakta kalabilirdi. Bunlar İran içinde bir algı yarattı. İran’da şehit olabilmek güzelleniyor. Hamaney’in de bunu bilerek seçtiği, ulusa yol göstererek yaptığı belirtiliyor. Bu anlatı Şii inancına sahip İranlıları motive etti. Halkın Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’e ilişkin güveni de böyle gözüküyor. İkinci bir isim pek konuşulmamıştı zaten. Buna ilişkin net bir itiraz da duymadım. Bunun İran için ne anlam ifade edeceğini zaman gösterecektir ancak İranlıların güven sorunu olduğunu ben görmedim. Geniş katılımlı bir tören oldu. ABD ve İsrail’in ‘Biz saldırırsak birkaç hafta içinde o devlet çöker, yeni bir rejim inşa edilir. Yeni dini lideri de Trump atar’ anlatısı gerçekçi değil.”