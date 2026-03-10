Askeri Stratejist Kemal Olçar: İran kademeli ve ‘mozaik’ savunma sistemi uyguluyor

Bugüne kadar kamikaze dronlar ve balistik füzelerin daha düşük menzilli olanlarını kullandı. Hasar tespiti yapıldı. Arkasından çok şiddetli sonuçlar doğurabilecek birtakım füzeler kullandığını gördük. Aralıklı olarak bunları yolluyor ve karşı tarafa ‘elimde bunlardan var, senin istediğim zaman stratejik noktalarını bu füzelerden atabilirim’ diyor. Bu planlı mı, tartışmalı. Bir mozaik sistemi uyguluyor İran. Kadameli savunma yapıyorlar. Gerginliğin artmasına göre füze tercihi yapıyorlar. Bir taraftan da mozaik sistemi kullanıyorlar. Bu şu anlama geliyor: Eyaletlerde konuşlu devrim muhafızlarının balistik füze bataryalarına bir miktar inisiyatif vermişler. Her bir füze bataryasının ya da onların bağlı olduğu tabur komutanlarının kendi inisiyatifine göre eldeki mevcut hedef füzesine uygun olarak atışlarını biraz dağınık atıyorlar anlamına geliyor. İran devrim muhafızlarındaki bir komutanı düşünün. Elinde bir liste var ve sırayla oraya atıyor. Fakat karşı tarafta etki azalma oluyor. Çarpan füze etkili ancak operatif ve stratejik seviyede etki yaratmayacak gibi duruyor. Yeni seçilen dini rehber bir talimat yayınlayacak ve gayretleri birleştirerek, motivasyonu da artırarak daha sağlıklı sonuçlar alınabilecek. Bizim topraklarımıza doğru atılan füzeler var, siyasi kadrolar özür dilemek zorunda kalıyıor. Aslında alttaki mozaik sisteminin etkileri olarak okumak lazım. Ancak nereden atılırsa atılsın bizim topraklarımızın yörünge altında, ateş hattında olmaması lazım. Bunu hesaplamaları gerekiyor. Şu olamaz: Biz füzeyi şuraya atacaktık, yanlışlıkla sizin oradan geçti ve vuruldu; böyle bir şey olamaz. Bu ihlali Türkiye ciddiye alır ve karşılık vermeye kalkarsa birilerinin bizi İran’la karşı karşıya getirmiş olmanın verdiği hedefi yerine getirmiş olur bu da tehlikeli bir süreç. Şimdilik böyle bekleniyor ve stratejik sabır gösteriyor Türkiye. Ancak füze sistemleri bir yerden bir yere giderken yanlışlıkla güzergah değiştirip başka bir noktadan seyrini devam ettirmez.