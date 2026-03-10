Ali Çağatay: ABD’ye dönen asker tabutları Trump’ın seçim kaybına yol açabilir

“Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile ilgili soruları yanıtladı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin “Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz, daha fazla can kaybı olacak” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu saldırıların ardından can kayıpları olacağını söylemekte haklı olduğunu savundu. Özellikle kendi neslinden Amerikalıların ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini dile getirdi. Bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılığı artırdığını ifade etti. Düpedüz yalan. O kadar korkuyorlar ki ABD’ye gelecek her asker cenazesi Donald Trump’ın kariyer hanesine bir çentik atacak ve bu çentikler 3 Kasım 2026’ya kadar birikerek Trump’ın seçimi kaybetmesine yol açacak. Trump Epstein skandalı ve başarısız bir savaş ihtimali nedeniyle çifte kabahatli duruma düşebilir; bu da seçimi kaybetmeden önce azil sürecinin başlatılmasına yol açabilir.

ABD’de halk sesini yükseltmeye başlıyor. Henüz daha ortada gelen asker cenazesi yok. Şu ana kadar 7 tabut geldi. Ama Vietnam ya da Afganistan savaşındaki gibi dizi dizi tabutlar gelmeye başladığı zaman Trump bunun önünde duramaz.”