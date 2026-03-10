https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ali-cagatay-abdye-donen-asker-tabutlari-trumpin-secim-kaybina-yol-acabilir-1104141697.html
Ali Çağatay: ABD'ye dönen asker tabutları Trump'ın seçim kaybına yol açabilir
Sputnik Türkiye
10.03.2026
2026-03-10T12:42+0300
2026-03-10T12:42+0300
2026-03-10T12:46+0300
seyi̇r hali̇
radyo
afganistan
tayland
abd
donald trump
i̇ran
i̇srail
çatışma
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Amerikan iç siyasetine etkileri, Donald Trump’ın seçim sürecine olası yansımaları ve Afganistan-Pakistan ile Tayland-Kamboçya gerilimlerinin küresel jeopolitik dengelerdeki rolünü değerlendirdi.‘ABD’ye dönen asker tabutları Trump’ı seçimde zora sokabilir’Çağatay, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Amerikan iç siyasetinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Savaşta artacak asker kayıplarının ABD kamuoyunda tepki yaratacağını ve bunun Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesine hatta azil sürecinin tartışılmasına yol açabileceğini ifade eden Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Bölgesel savaşlar büyük planın parçası’Çağatay, Afganistan-Pakistan ve Tayland-Kamboçya gerilimlerinin tesadüfi olmadığı; bu çatışmaların ABD’nin İran operasyonu sürecinde farklı aktörleri meşgul etmeye yönelik jeopolitik hamleler olduğu görüşünde:
Sputnik Türkiye
2026
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
radyo, afganistan, tayland, abd, donald trump, i̇ran, i̇srail, çatışma
12:42 10.03.2026 (güncellendi: 12:46 10.03.2026)
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarını değerlendiren Çağatay, ABD’nin artacak asker kayıplarının Trump’ın seçim kazanma şansını zayıflatabileceğini söyledi. Çağatay, Afganistan-Pakistan ve Tayland-Kamboçya gerilimlerinin ise İran operasyonu sürecinde farklı aktörleri oyalamaya yönelik jeopolitik hamleler olduğu görüşünde.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Amerikan iç siyasetine etkileri, Donald Trump’ın seçim sürecine olası yansımaları ve Afganistan-Pakistan ile Tayland-Kamboçya gerilimlerinin küresel jeopolitik dengelerdeki rolünü değerlendirdi.
‘ABD’ye dönen asker tabutları Trump’ı seçimde zora sokabilir’
Çağatay, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının Amerikan iç siyasetinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Savaşta artacak asker kayıplarının ABD kamuoyunda tepki yaratacağını ve bunun Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesine hatta azil sürecinin tartışılmasına yol açabileceğini ifade eden Çağatay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amerikan Savaş Bakanı Pete Hegseth ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile ilgili soruları yanıtladı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin “Bu tür şeyler can kaybı olmadan olmaz, daha fazla can kaybı olacak” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu saldırıların ardından can kayıpları olacağını söylemekte haklı olduğunu savundu. Özellikle kendi neslinden Amerikalıların ülkeye tabutta dönmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini dile getirdi. Bunun kendilerini zayıflatmadığını, savaşı bitirmek için kararlılığı artırdığını ifade etti. Düpedüz yalan. O kadar korkuyorlar ki ABD’ye gelecek her asker cenazesi Donald Trump’ın kariyer hanesine bir çentik atacak ve bu çentikler 3 Kasım 2026’ya kadar birikerek Trump’ın seçimi kaybetmesine yol açacak. Trump Epstein skandalı ve başarısız bir savaş ihtimali nedeniyle çifte kabahatli duruma düşebilir; bu da seçimi kaybetmeden önce azil sürecinin başlatılmasına yol açabilir.
ABD’de halk sesini yükseltmeye başlıyor. Henüz daha ortada gelen asker cenazesi yok. Şu ana kadar 7 tabut geldi. Ama Vietnam ya da Afganistan savaşındaki gibi dizi dizi tabutlar gelmeye başladığı zaman Trump bunun önünde duramaz.”
‘Bölgesel savaşlar büyük planın parçası’
Çağatay, Afganistan-Pakistan ve Tayland-Kamboçya gerilimlerinin tesadüfi olmadığı; bu çatışmaların ABD’nin İran operasyonu sürecinde farklı aktörleri meşgul etmeye yönelik jeopolitik hamleler olduğu görüşünde:
“ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonu başlamadan sadece 24 saat önce neden Afganistan ile Pakistan savaşa karar verdiler? Çünkü ABD Pakistan’a bir görev verdi. ABD Afganistan ile Pakistan’ı savaştırarak Pakistan’a Afganistan’ı oyalama görevi verdi. Çünkü Afgan mücahitleri kurşunlara göğüslerini siper edebilecek kadar savaş tutkunu insanlardır. İşte bu Afgan mücahitlerinin İran’a girmemesi için bu savaşın sürmesi lazım. Afganistan-Pakistan Savaşı ABD oradan çekilinceye kadar sürecek.
Tayland-Kamboçya Savaşı da Uzak Doğu’yu oyalama savaşıdır. Buradaki Afganistan-Pakistan savaşı nasıl ki Afgan mücahitlerini oyalama savaşı ise Tayland-Kamboçya savaşı da Çin’i oyalama savaşı.”