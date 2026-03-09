Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ünlü oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Zafer Ergin, enfeksiyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 09.03.2026
Dizi ve filmleriyle tanınan 83 yaşındaki Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı.Ergin'in eşi Binnaz Ergin, oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını, çarşamba günü sete döneceğini söyledi.Zafer Ergin kimdir?Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu olan usta oyuncu, 60’tan fazla tiyatro oyununda rol aldı. Ergin, özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakteriyle tanınırken, Kurtlar Vadisi dizisindeki Baron Mehmet Karahanlı rolüyle de geniş kitlelerce tanındı.
22:44 09.03.2026
Dizi ve filmleriyle tanınan 83 yaşındaki Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı.
Ergin'in eşi Binnaz Ergin, oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını, çarşamba günü sete döneceğini söyledi.

Zafer Ergin kimdir?

Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu olan usta oyuncu, 60'tan fazla tiyatro oyununda rol aldı. Ergin, özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakteriyle tanınırken, Kurtlar Vadisi dizisindeki Baron Mehmet Karahanlı rolüyle de geniş kitlelerce tanındı.
Zafer Ergin'den 'Arka Sokaklar' paylaşımı: 'Eski hikayenin yeni başlangıcı için'
26 Nisan 2023
26 Nisan 2023, 20:12
