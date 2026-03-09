https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/unlu-oyuncu-zafer-ergin-hastaneye-kaldirildi-1104129312.html

Ünlü oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Zafer Ergin, enfeksiyon değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Dizi ve filmleriyle tanınan 83 yaşındaki Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı.Ergin'in eşi Binnaz Ergin, oyuncunun vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede bulunduklarını, çarşamba günü sete döneceğini söyledi.Zafer Ergin kimdir?Zafer Ergin, 30 Ağustos 1942’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu olan usta oyuncu, 60’tan fazla tiyatro oyununda rol aldı. Ergin, özellikle Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakteriyle tanınırken, Kurtlar Vadisi dizisindeki Baron Mehmet Karahanlı rolüyle de geniş kitlelerce tanındı.

