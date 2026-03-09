https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/tulay-korkmaz-yanitladi-app-plaka-arac-sahipleri-ne-yapmali-1104119241.html
Tülay Korkmaz yanıtladı: APP plaka araç sahipleri ne yapmalı?
Tülay Korkmaz yanıtladı: APP plaka araç sahipleri ne yapmalı?
09.03.2026
Okan Aslan'la Gün Ortası programında konuk olan Uluslararası Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, APP plakalar ve sürücülerin yapması gereken işlemler hakkında konuştu."APP plaka, plaka tanıma sistemlerinde okunmayan, resmi olmayan plaka anlamına geliyor" diyen Korkmaz, uygulamanın daha önce de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
Uluslararası Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, Okan Aslan’la Gün Ortası programında APP plaka araç sahiplerinin evrakta sahtecilik suçuyla karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.
Okan Aslan’la Gün Ortası programında konuk olan Uluslararası Sürüş Güvenliği Uzmanı Tülay Korkmaz, APP plakalar ve sürücülerin yapması gereken işlemler hakkında konuştu.
“APP plaka, plaka tanıma sistemlerinde okunmayan, resmi olmayan plaka anlamına geliyor” diyen Korkmaz, uygulamanın daha önce de olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
“1 Ocak 2024 itibarıyla üretilen bütün plakalarda hologram, bayrak ve resmi standartlar mevcut ancak öncesinde kişiler kendi tercihlerine göre resmi olmayan plakalar üretiyordu. Şu an herkesin plakasına bakması gerekiyor. Standart plaka tektir. Standart olmayan plakayı kullanmak isteyenler var. Suç işleyenler bunu tercih ediyor. Bazen vatandaşlarımız geçmediği yolların trafik cezasını ödüyor örneğin. Sahte plakalar evrakta sahteciliğe giriyor. Meclis’ten 30 maddelik trafik güvenliğiyle ilgili yasa tasarısı geçti. Ancak APP plakanın aslında trafik güvenliğinden ziyade kamu güvenliğiyle ilgisi var.”
‘Plakam kayıp’ raporu alınmalı’
APP plaka araç sahiplerinin yapması gereken işlemlerle ilgili bilgi veren Korkmaz, şöyle konuştu:
“Sıfırdan araç alındığında ne yapmanız gerektiğiyle ilgili yönlendiriliyorsunuz ancak ikinci elde plakayı incelemek gerekiyor. Yazılar hafif tombulsa ve rakamların şekli değişikse bu APP plaka olduğu anlamına geliyor. Yapılması gereken ilk işlem bulunulan ildeki trafik şubeye gidilerek ‘plakam kayıp’ denmesi. APP plakayı noter almıyor. APP plaka hiç kullanılmamalı. ‘Plakam kayıp’ raporu ve ruhsatla birlikte notere gidilmeli. Bunun 1968 TL bir ücreti var. Daha sonra da işlenen plakayla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na gitmeleri ve plakalarını bastırmaları gerek. Bu işlem yapılmazsa dört yaptırım var. 140 bin lira para cezası var ve bu plakayla yakalanıldığında 30 gün araç kullanılamayacak. Ehliyet ve araç trafikten men ediliyor. Dördüncü yaptırım ise resmi evrakta sahtecilikten işlem başlatılması. Öte yandan 1 Nisan’dan önce yazılan cezalar iptal edilecek”