Tülay Korkmaz yanıtladı: APP plaka araç sahipleri ne yapmalı?

“Sıfırdan araç alındığında ne yapmanız gerektiğiyle ilgili yönlendiriliyorsunuz ancak ikinci elde plakayı incelemek gerekiyor. Yazılar hafif tombulsa ve rakamların şekli değişikse bu APP plaka olduğu anlamına geliyor. Yapılması gereken ilk işlem bulunulan ildeki trafik şubeye gidilerek ‘plakam kayıp’ denmesi. APP plakayı noter almıyor. APP plaka hiç kullanılmamalı. ‘Plakam kayıp’ raporu ve ruhsatla birlikte notere gidilmeli. Bunun 1968 TL bir ücreti var. Daha sonra da işlenen plakayla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na gitmeleri ve plakalarını bastırmaları gerek. Bu işlem yapılmazsa dört yaptırım var. 140 bin lira para cezası var ve bu plakayla yakalanıldığında 30 gün araç kullanılamayacak. Ehliyet ve araç trafikten men ediliyor. Dördüncü yaptırım ise resmi evrakta sahtecilikten işlem başlatılması. Öte yandan 1 Nisan’dan önce yazılan cezalar iptal edilecek”