https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trump-iranda-icerden-bir-hareket-yaratarak-rejimi-zayiflatmayi-hedefliyor--1104117760.html

‘Trump, İran’da içerden bir hareket yaratarak rejimi zayıflatmayı hedefliyor’

‘Trump, İran’da içerden bir hareket yaratarak rejimi zayıflatmayı hedefliyor’

Sputnik Türkiye

Dr. Ali Semin’e göre İran’da reformist bir ismin yönetime gelmesini hedefleyen Donald Trump, bunu ülke içinde bir hareketlilik yaratmaya çalışarak yapacak... 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T13:30+0300

2026-03-09T13:30+0300

2026-03-09T13:30+0300

eksen

radyo sputnik

radyo

radyo

donald trump

ali semin

i̇ran

i̇srail

körfez

mossad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605477_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_08823ba80482581cd95af3d89dfacfeb.jpg

Venezuela’da başkan kaçıran, Grönland’dan Gazze’ye tehditler savuran Donald Trump yönetimindeki ABD, İsrail ile birlikte İran’a düzenlediği saldırıları 28 Şubat’tan bu yana sürdürüyor. Hava saldırıları ve iç dinamikleri tetikleyecek psikolojik harp yöntemleriyle Tahran’da rejim değişikliğini hedefleyen Washington, Hamaney sonrası süreci ‘reformist bir aktör’ üzerinden kurgulamaya çalışıyor.Saldırılara ABD üslerini ve Tel Aviv’i vurarak karşılık veren İran, kararlılığını sürdürüyor. Yanıltma operasyonlarıyla yankılanan ve Lübnan’a da sıçrayan savaş, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerin tamamını etkiliyor.ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemelerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orta Doğu, Avrasya ve Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi (ODAP) Kurucu Üyesi Dr. Ali Semin ile konuştuk.‘Trump hava harekatıyla rejimi değiştiremeyeceğinin farkında’Semin’e göre kara harekatı gündemi üzerinden psikolojik bir baskı kuracak olan Trump, bu olmadan rejimin değişmeyeceğinin farkında. Semin, Trump’ın ülke içinde bir hareketlilik yaratmayı istediği görüşünde:‘Orta Doğu’da ‘dokunulmaz’ denilen İran ve İsrail eşiği aşıldı’İran’ın, Orta Doğu’daki denge unsuru olduğunu ifade eden Semin, 7 Ekim’den sonra kritik bir eşiğin aşıldığını söyledi. Semin, İran’daki ayrılıkçı grupların rejimi değiştirmede kullanılabileceğini ifade etti:‘Körfez, İran’da mezhepçi rejim ile milliyetçi rejim arasında tercihi konuşuyor’Körfez ülkelerinin İran’da mezhepçi bir rejim ile Fars milliyetçisi bir rejim arasında tercih konusunda tartışma yürüttüğünü ifade eden Semin, bölgedeki belirsizliğin yanılma operasyonları haberlerini çoğaltacağı görüşünde:‘Hiçbir ülke ABD ve İsrail adına savaşa girmemeli’Hatay’a düştüğü ifade edilen füzeyle ilgili konuşan Semin, bölge ülkelerinin ABD ve İsrail adına savaşa girmemesinin doğru olacağını düşünüyor. Semin, bölge ülkelerinin arabulucu rolünde olduğunu hatırlattı:‘Savaş dursa bile yeniden tetiklenebilir’ABD’nin İsrail ile benzer bir politik çizgide olduğunu ifade eden Semin, Trump’ın anlık bir kararla savaşı durdurma kararı alabileceğini söyledi. Semin, savaşın yeniden tetiklenebileceği notunu da düştü:

i̇ran

i̇srail

körfez

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, donald trump, ali semin, i̇ran, i̇srail, körfez, mossad, ortadoğu