Tarımda gelirle birlikte kayıtsız çalışanların sayısı da artıyor

“Enteresan bir TÜİK verisi var. İki veriyi karşılaştırmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verileri açıklandı. Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretinin 2025 yılında yüzde 37.8 oranında arttığını öğrendik. Yani tarım işçilerinin günlüğü bin 299 liraya yükselmiş. Sürekli tarım işçileri açısından bakıldığında ise yine çok ciddi bir artış var. Orada da yüzde 42’lik bir gelir artışından söz ediyoruz, aylık maaşları 37 bin 503 liraya yükselmiş. Verilere bakınca ne kadar iyi, artsın zaten diyoruz. Dünya gazetesinden Naki Bakır bir yazı kaleme aldı. Bu ücretlerin insan hayatına gerçekte ne kadar yansıdığını anlattı. Buna göre Türkiye’de çalışma çağında 66 milyon kişi var. İstihdamda olanlar ise neredeyse bunun yarısı. İstihdamdakilerin 108 milyondan fazlası ise sigortasız çalışıyor. Bu, hem o işçiler açısından hem de SGK açısından bir kayıp. Sigortasız çalışanlar arasına baktığımız zaman ise kadınların erkeklere göre daha dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Fakat TÜİK diyor ki, tarımda çalışan işçilerin ücretleri yüzde 37 ile yüzde 42 oranında arttı. Ama tarımda çalışan her 10 kişiden 8’inin kayıt dışı çalıştığını da öğreniyoruz. Asıl gerçekliğimiz bu.”