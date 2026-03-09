Tarımda gelirle birlikte kayıtsız çalışanların sayısı da artıyor
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, tarımda kayıtsız çalışan sayısındaki artış oldu.
Türkiye’de çalışma çağında ve istihdamda bulunan 8 milyondan fazla çalışan sosyal güvenlik sistemine kaydı olmadan, sigortasız çalışıyor. Sigortasız çalışma, Sosyal Güvenlik Kurumu açısından önemli boyutta bir gelir kaybı yaratıyor. Kayıt dışı çalışanların 3 milyon 545 bini tarım, 4 milyon 492 bini tarım dışı sektörlerde çalışıyor. Tarım dışı alanlarda yüzde 15,9 olan kayıt dışı çalışma oranı, tarımda yüzde 80,8’e ulaşıyor.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın Yeri ve Zamanı programında aktardığı verilere göre, sigortasız çalışanlar arasında da kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı durumda.
Asıl gerçekliğin kayıt dışı çalışan işçiler olduğunu belirten gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Enteresan bir TÜİK verisi var. İki veriyi karşılaştırmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı verileri açıklandı. Mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretinin 2025 yılında yüzde 37.8 oranında arttığını öğrendik. Yani tarım işçilerinin günlüğü bin 299 liraya yükselmiş. Sürekli tarım işçileri açısından bakıldığında ise yine çok ciddi bir artış var. Orada da yüzde 42’lik bir gelir artışından söz ediyoruz, aylık maaşları 37 bin 503 liraya yükselmiş. Verilere bakınca ne kadar iyi, artsın zaten diyoruz. Dünya gazetesinden Naki Bakır bir yazı kaleme aldı. Bu ücretlerin insan hayatına gerçekte ne kadar yansıdığını anlattı. Buna göre Türkiye’de çalışma çağında 66 milyon kişi var. İstihdamda olanlar ise neredeyse bunun yarısı. İstihdamdakilerin 108 milyondan fazlası ise sigortasız çalışıyor. Bu, hem o işçiler açısından hem de SGK açısından bir kayıp. Sigortasız çalışanlar arasına baktığımız zaman ise kadınların erkeklere göre daha dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Fakat TÜİK diyor ki, tarımda çalışan işçilerin ücretleri yüzde 37 ile yüzde 42 oranında arttı. Ama tarımda çalışan her 10 kişiden 8’inin kayıt dışı çalıştığını da öğreniyoruz. Asıl gerçekliğimiz bu.”
‘Tarım işçilerini kapsayacak bir sistem geliştirilmeli’
“Tarımsal ya da ticari faaliyette bulunan aile işletmesinde sigorta kaydı olmadan çalışan ücretsiz aile işçileri diye bir kavram var. Sanki bu kavramlar hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Ve bu ücretsiz aile işçileri denilen kavram kimleri kapsıyor biliyor musunuz? Tabii ki kadınları ve çocukları kapsıyor. Aile işçileri bir şekilde tarlada, bahçede, ücretsiz şekilde ve sosyal güvenceleri olmadan çalışmak mecburiyetinde kalıyorlar. Sayısı ise 1 milyon 555 bin. Yani tarımda çalışan bu ücretsiz aile işçilerinin yüzde 90'ı kayıt dışı çalışıyor. Asıl üzerinde konuşulması gereken veri bu. Ondan sonra tarımda yaş ortalaması yükseliyor diyoruz. Bu ortalama 53-54'lerin üstüne çıkmış durumda. Gençler geleceklerini kentlerde, şehirlerde aramak mecburiyetinde kalıyorlar. 1.5 milyon tarım işçisini kapsayacak bir sosyal güvenlik sistemi geliştirmek gerek. Çok da zor bir iş değil.”