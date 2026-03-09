Türkiye
Mersin'de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Mersin'de atık suları denize boşalttığı belirlenen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı. 09.03.2026
Mersin Uluslararası Limanı’nda yakıt veya yük kalıntılarıyla kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen bir gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi.Olayın çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, ilgili gemi ve sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza

21:25 09.03.2026
Mersin'de atık suları denize boşalttığı belirlenen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı.
Mersin Uluslararası Limanı'nda yakıt veya yük kalıntılarıyla kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen bir gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi.
Olayın çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, ilgili gemi ve sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
