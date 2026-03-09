https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/mersinde-denizi-kirleten-gemiye-13-milyon-lira-ceza-1104127950.html
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Mersin'de atık suları denize boşalttığı belirlenen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T21:25+0300
2026-03-09T21:25+0300
2026-03-09T21:25+0300
türki̇ye
gemi
atık
kimyasal atık
atık su
plastik atık
evsel atık
sıfır atık
tıbbi atık toplama aracı
deniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104127776_0:109:1250:812_1920x0_80_0_0_cb30e94a3e4fcd40e1d3d67f7b5fd02e.jpg
Mersin Uluslararası Limanı’nda yakıt veya yük kalıntılarıyla kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen bir gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi.Olayın çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, ilgili gemi ve sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/lubnanli-cevre-bilimci-irana-karsi-yurutulen-savas-cevre-icin-felaket-sonuclar-dogurabilir-1104099547.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/09/1104127776_70:0:1181:833_1920x0_80_0_0_7066c49f732e74c8f5c40e3104e77a20.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gemi, atık, kimyasal atık, atık su, plastik atık, evsel atık, sıfır atık, tıbbi atık toplama aracı, deniz, deniz ürünleri
gemi, atık, kimyasal atık, atık su, plastik atık, evsel atık, sıfır atık, tıbbi atık toplama aracı, deniz, deniz ürünleri
Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza
Mersin'de atık suları denize boşalttığı belirlenen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı.
Mersin Uluslararası Limanı’nda yakıt veya yük kalıntılarıyla kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen bir gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi.
Olayın çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, ilgili gemi ve sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.