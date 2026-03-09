https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/mersinde-denizi-kirleten-gemiye-13-milyon-lira-ceza-1104127950.html

Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza

Mersin'de atık suları denize boşalttığı belirlenen gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza uygulandı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Mersin Uluslararası Limanı’nda yakıt veya yük kalıntılarıyla kirlenmiş denge suyunu denize boşalttığı tespit edilen bir gemiye 13 milyon 187 bin lira ceza kesildi.Olayın çevreyi ciddi şekilde tehdit ettiği belirtilirken, ilgili gemi ve sorumlular hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

