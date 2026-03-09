Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma açıldı
CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma açıldı
09.03.2026
2026-03-09T19:35+0300
2026-03-09T19:46+0300
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Özel’in 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. maddeleri uyarınca 'hakaret' suçundan yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/cumhurbaskani-erdogan-iran-krizini-ele-aldik-1104125462.html
19:35 09.03.2026 (güncellendi: 19:46 09.03.2026)
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, TCK’nın 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. maddeleri uyarınca hakaret suçundan resen soruşturma başlattı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Özel’in 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.
Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. maddeleri uyarınca 'hakaret' suçundan yürütülüyor.
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabinede İran krizini ele aldık
18:38
