CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma açıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Özel’in 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. maddeleri uyarınca 'hakaret' suçundan yürütülüyor.
19:35 09.03.2026 (güncellendi: 19:46 09.03.2026)
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Özel’in 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle soruşturma açıldı.
Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. maddeleri uyarınca 'hakaret' suçundan yürütülüyor.