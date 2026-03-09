Ali Çağatay: Petrol fiyatlarının yükselişi ile Türkiye’nin cari açığı hızla büyüyebilir

“Amerikan basını İran ile çatışmanın ilk haftası ABD’ye 6 milyar dolara mal olduğuna dair haberler çıkıyor. Dünyadaki total para kaybının iki haftada 3 trilyon dolar civarında olduğunu biliyoruz. Sadece savaşanlar değil, savaşın dışında olanlar da kaybediyor. Çünkü savaşın dışında olanlar da doğalgaz, petrol ve enerji kaynaklarına ulaşamadıkları için üretim yapamıyorlar; üretimde gerileme ortaya çıkıyor. Bu arada fonlardan para kaçışı ortaya çıkıyor. Bu savaş, 3 trilyon doları 2 haftada sildi.

ABD’nin 6 milyar dolarının 4 milyar doları İran’ın misilleme amacı ile füze saldırılarını püskürtmek için kullanılan önleyici füzelere harcandı. Geri kalan 2 milyar doları da uçakların yakıtları, gemilerin manevra masrafları vs. gibi şeylere harcandı.”