https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/formula-1-yarislari-basladi-sezonun-ilk-yarisinin-galibi-belli-oldu-1104089809.html

Formula 1 yarışları başladı: Sezonun ilk yarışının galibi belli oldu

Formula 1 yarışları başladı: Sezonun ilk yarışının galibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Avustralya'da koşulan Formula 1 sezonunun ilk yarışında Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı ilk gören isim oldu. 08.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-08T10:14+0300

2026-03-08T10:14+0300

2026-03-08T10:22+0300

spor

formula 1 (f1)

melbourne

george russell

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101213589_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_902da0c1f92c8e7bc8ad8903b27c362a.jpg

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.Russell'ın 0.293 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, 0.785 saniye gerisindeki Isack Hadjar (Red Bull Racing) ise üçüncü oldu.Formula 1 Hangi Kanalda, Nereden İzlenir? F1 Takvimi 2026Formula 1 heyecanı -başlıyor. Avustralya Grand Prix'si ile yeni sezonun açılışı yapıldı. Toplamda 24 yarışlık zorlu bir maraton hız tutkunlarını bekliyor. Formula 1 takvimi ve yayınlanacağı kanal -beIN SPORTS 4.F1 ne zaman?Formula 1 2026 sezonuna 6 Mart'ta Avustralya'da start verildi. Yarışlar, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılacak.Bu yılın takvimine İtalya'daki Emilia-Romagna Grand Prix'si yerine İspanya'da Madrid Grand Prix'si eklendi.1 Avustralya Albert Park 6-8 Mart2 Çin Şanghay 13-15 Mart3 Japonya Suzuka 27-29 Mart4 Bahreyn Sakhir 10-12 Nisan5 Suudi Arabistan Cidde 17-19 Nisan6 Miami Miami International Autodrome 1-3 Mayıs7 Kanada Circuit Gilles Villeneuve 22-24 Mayıs8 Monako Monaco 5-7 Haziran9 İspanya (Barcelona)Circuit de Barcelona-Catalunya 12-14 Haziran10 AvusturyaRed Bull Ring 26-28 Haziran11 Büyük Britanya Silverstone 3-5 Temmuz12 BelçikaSpa-Francorchamps 17-19 Temmuz13 Macaristan Hungaroring 24-26 Temmuz14 Hollanda Zandvoort 21-23 Ağustos15 İtalya Monza 4-6 Eylül16 İspanya (Madrid)Madrid (Yeni Şehir Pisti) 11-13 Eylül17 AzerbaycanBakü 25-27 Eylül18 SingapurMarina Bay 9-11 Ekim19 ABD Austin (COTA) 23-25 Ekim20 Meksika Autódromo Hermanos Rodríguez 30 Eki - 1 Kas21 Brezilya Interlagos 6-8 Kasım22 Las Vegas Las Vegas Strip 20-22 Kasım23 Katar Lusail 27-29 Kasım24 Abu Dabi Yas Marina 4-6 Aralık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251123/formula-1-las-vegas-grand-prixinde-kazanan-belli-oldu-1101213282.html

melbourne

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

formula 1, f1, formula 1 2026, formula 1 hangi kanalda, formula 1 canlı izle, formula 1 yarışı, formula 1 yarış takvimi, formula 1 ne zaman, formula 1 saat kaçta, f1 hangi kanalda, formula 1 canlı yayın, formula 1 yarış sonucu, formula 1 puan durumu, formula 1 pilotlar sıralaması, formula 1 takımlar sıralaması, f1 yarış takvimi, f1 puan durumu, f1 yarış sonucu, formula 1 sıralama turları, formula 1 antrenman turları, formula 1 pole pozisyonu, formula 1 yarış özeti, formula 1 highlights, formula 1 grand prix, formula 1 gp, formula 1 son dakika, f1 haberleri, formula 1 istatistikleri, formula 1 pilotları, formula 1 takımları, red bull racing, mercedes f1, ferrari f1, mclaren f1, aston martin f1, williams f1, haas f1, alpine f1, max verstappen, lewis hamilton, charles leclerc, lando norris, george russell, oscar piastri, carlos sainz, sergio perez, formula 1 derbi, formula 1 yarış startı, formula 1 grid, formula 1 sprint yarışı, formula 1 sprint race, formula 1 drs, formula 1 pit stop, formula 1 safety car, formula 1 sanal güvenlik aracı, formula 1 tur zamanları, formula 1 fastest lap, formula 1 canlı sonuçlar, formula 1 yarış nerede izlenir, formula 1 beın sports, beın sports formula 1, formula 1 canlı skor, formula 1 yarış analizi, formula 1 sezonu, formula 1 dünya şampiyonası, formula 1 pilotlar şampiyonası, formula 1 takımlar şampiyonası, formula 1 grand prix takvimi