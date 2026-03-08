https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/formula-1-yarislari-basladi-sezonun-ilk-yarisinin-galibi-belli-oldu-1104089809.html
Formula 1 yarışları başladı: Sezonun ilk yarışının galibi belli oldu
Formula 1 yarışları başladı: Sezonun ilk yarışının galibi belli oldu
Avustralya'da koşulan Formula 1 sezonunun ilk yarışında Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı ilk gören isim oldu. 08.03.2026, Sputnik Türkiye
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.Russell'ın 0.293 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, 0.785 saniye gerisindeki Isack Hadjar (Red Bull Racing) ise üçüncü oldu.
Avustralya'da koşulan Formula 1 sezonunun ilk yarışında Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.
Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.
Russell'ın 0.293 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, 0.785 saniye gerisindeki Isack Hadjar (Red Bull Racing) ise üçüncü oldu.
Formula 1 Hangi Kanalda, Nereden İzlenir? F1 Takvimi 2026
Formula 1 heyecanı -başlıyor. Avustralya Grand Prix'si ile yeni sezonun açılışı yapıldı. Toplamda 24 yarışlık zorlu bir maraton hız tutkunlarını bekliyor. Formula 1 takvimi ve yayınlanacağı kanal -beIN SPORTS 4.
Formula 1 2026 sezonuna 6 Mart'ta Avustralya'da start verildi. Yarışlar, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılacak.
Bu yılın takvimine İtalya'daki Emilia-Romagna Grand Prix'si yerine İspanya'da Madrid Grand Prix'si eklendi.
1 Avustralya Albert Park 6-8 Mart
3 Japonya Suzuka 27-29 Mart
4 Bahreyn Sakhir 10-12 Nisan
5 Suudi Arabistan Cidde 17-19 Nisan
6 Miami Miami International Autodrome 1-3 Mayıs
7 Kanada Circuit Gilles Villeneuve 22-24 Mayıs
8 Monako Monaco 5-7 Haziran
9 İspanya (Barcelona)Circuit de Barcelona-Catalunya 12-14 Haziran
10 AvusturyaRed Bull Ring 26-28 Haziran
11 Büyük Britanya Silverstone 3-5 Temmuz
12 BelçikaSpa-Francorchamps 17-19 Temmuz
13 Macaristan Hungaroring 24-26 Temmuz
14 Hollanda Zandvoort 21-23 Ağustos
15 İtalya Monza 4-6 Eylül
16 İspanya (Madrid)Madrid (Yeni Şehir Pisti) 11-13 Eylül
17 AzerbaycanBakü 25-27 Eylül
18 SingapurMarina Bay 9-11 Ekim
19 ABD Austin (COTA) 23-25 Ekim
20 Meksika Autódromo Hermanos Rodríguez 30 Eki - 1 Kas
21 Brezilya Interlagos 6-8 Kasım
22 Las Vegas Las Vegas Strip 20-22 Kasım
23 Katar Lusail 27-29 Kasım
24 Abu Dabi Yas Marina 4-6 Aralık