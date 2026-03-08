https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/bayram-hazirligi-trenlerde-ek-seferler-duzenlenecek-1104092757.html

Ramazan Bayramı'nda trenlere ek sefer konacak: YHT ek seferler ne zaman başlayacak?

Ramazan Bayramı'nda trenlere ek sefer konacak: YHT ek seferler ne zaman başlayacak?

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak. 08.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-08T12:33+0300

2026-03-08T12:33+0300

2026-03-08T12:33+0300

türki̇ye

hızlı tren

bayram

ramazan bayramı

ulaşım

bayram tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087720672_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a92541524b97bd37c89e4edd41d22585.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek seferlerle trenlerde 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını belirtti.Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili dönemlerinde şehirler arası ulaşım talebinin önemli ölçüde arttığını söyledi.Hızlı tren seferleri artacakBu yolcu talebine cevap verebilmek amacıyla yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat ve bölgesel trenlerde yolcu kapasitesinin artırıldığını dile getiren Uraloğlu, hem yüksek hızlı hem konvansiyonel tren hatlarında gerekli planlamaları tamamladıklarını söyledi.Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara güzergahındaki YHT hattında 19, 22 ve 23 Mart günlerinde ek seferlerin düzenleneceğine dikkati çekerek, "Bayramda 2 bin 898 kişi daha sevdiklerine TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği YHT konforu ile ulaşacak." ifadesini kullandı.Ek seferler saat kaçta?Ankara-İstanbul güzergahında 6 ek YHT seferi gerçekleştireceklerini dile getiren Uraloğlu, ilave YHT seferlerinin, Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan 17.45'te hareket edeceği bilgisini verdi.Uraloğlu, ek sefer ve vagon uygulamalarının yoğunluğu azaltmada önemli rol üstlendiğine işaret ederek, "Ramazan Bayramı'nda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplamda 8 bin 898 kişilik kapasite artışı sağlayacağız." diye konuştu.İlave koltuk sağlanacakİzmir Mavi, Güney/Vangölü, Konya Mavi, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı ve Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilavesi yapılacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251109/kdkdan-emsal-hafta-sonuna-denk-gelen-bayram-tatili-yillik-izinden-dusurulmesin-1100846150.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hızlı tren, bayram, ramazan bayramı, ulaşım, bayram tatili