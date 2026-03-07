https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/israil-ve-abdden-irana-askeri-operasyon-1104070790.html
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan ve İran'ı bombalamaya devam ediyor, İran karşılık veriyor. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T01:19+0300
2026-03-07T01:19+0300
2026-03-07T01:19+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
abd
i̇ran
abd
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104070634_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fab74280a2c11aea7d7cbf818a05110.png
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104070634_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_142c071d4d50e61d295c047acca461a9.png
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
Sputnik Türkiye
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
2026-03-07T01:19+0300
true
PT3M05S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, abd, türkiye, видео
i̇nfografi̇k, abd, i̇ran, abd, türkiye, видео
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan ve İran'ı bombalamaya devam ediyor, İran karşılık veriyor.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.