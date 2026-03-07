Türkiye
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan ve İran'ı bombalamaya devam ediyor, İran karşılık veriyor. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon
İsrail ve ABD'den İran'a askeri operasyon

01:19 07.03.2026
ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan ve İran'ı bombalamaya devam ediyor, İran karşılık veriyor.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar ve karşı misillemelere dair bilgi, Sputnik'in videolu infografiğinde.
