‘Yanıltma operasyonu iddiaları çok fazla, Türkiye savaşa angaje edilebilir’

Siyasi Analist Emir Aşnas’a göre ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar, çok fazla yanıltma operasyonu iddiası da barındırıyor. Aşnas, Türkiye’nin... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıları sürdüren ABD ve İsrail, İran’ın misillemelerini yanıltma operasyonlarıyla çarpıtmayı sürdürüyor. Donald Trump yönetimindeki ABD’nin, İsrail ile birlikte bugüne kadarki belki de en dağınık savaş stratejisini izlediği bu bir haftalık süreç, İran’daki sert kanadın daha da kenetlenmesine sebep oldu. Tel Aviv’e ve Körfez’deki ABD üslerine ciddi zararlar veren Tahran, Batı ittifakını bocalatan hamlelerini sürdürüyor.Öte yandan Güney Kıbrıs’taki drone hareketliliğinden Hatay’a düşen füzeye, ‘Kürt kartı’ üzerinden kurgulanan etnik provokasyonlara kadar uzanan bu geniş çerçeveli kaos, Türkiye gibi bölgesel aktörleri bir ateş hattına çekme riskini de barındırıyor.ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık veren İran’ın misillemelerini ve bölgede etkili kılınmak istenen yanıltma operasyonlarını Siyasi Analist Emir Aşnas ile konuştuk.‘Bu savaş, ABD’nin son yıllarda yaptığı en özensiz savaşlardan biri’Aşnas’a göre Trump, İran’a dönük saldırılardan beklediğini bulamadı. Hamaney’i öldürme hamlesini ‘akılsızlık’ olarak nitelendiren Aşnas, İran’daki ‘ılımlıların’ dahi ABD ile uzlaşma fikrinden uzaklaştığı, yönetimin ve halkın daha da bilendiği görüşünde:‘Amerika için başarısızlık söz konusu’Savaşın başından bu yana geçen süreçte Trump’ın beklediğini bulamadığını ifade eden Aşnas, İran’ın 12 Gün Savaşı’ndan daha sert pozisyon aldığını ifade ediyor. Aşnas’a göre İran savaşı ‘varoluş’ meselesi olarak görüyor:‘Amerika’da anayasal, cephane ve mühimmat sorunu var’Trump’ın savaş kararının kendi içlerinde eleştirildiğini hatırlatan Aşnas, Amerika’da yaşanan ’60 gün’ tartışmasına işaret etti. Aşnas, ABD’nin cephane ve mühimmat sorunuyla da uğraştığını söyledi:‘Savaşın uzaması İran’ın altyapısını tamamen tahrip edebilir’Aşnas, İran’ın savaşma noktasındaki kararlılığına vurgu yaparak ABD’nin elindeki nükleer silahlara da dikkat çekti. Aşnas, Washington’un nükleer silah kullanmasına ihtimal veriyor:‘False flag iddiaları çok fazla’Savaşın bir haftalık sürecinde çok fazla yanıltma operasyonunun gündeme geldiğini ifade eden Aşnas, Güney Kıbrıs, Hatay ve Azerbaycan’a düşen füze parçalarının bunun bir parçası olabileceğini söyledi. Aşnas’a göre Ankara bu konuda kamuoyunu detaylıca aydınlatmalı:‘Kürtlerin tümünü Amerika’nın kayığına binmiş gibi göstermek yanlış’Aşnas, İsrail ve ABD’nin bölgede ‘Kürt kartı’ kozunu oynamayı düşündüğünü ifade ederek bu noktada dini kimliklerin etnik kimliklerin önüne geçebileceğini vurguladı. Aşnas, İran’ın ‘Kürt kartı’ konusunda da tedbir aldığı görüşünde:

