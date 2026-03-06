https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/tusiad-eski-yoneticileri-orhan-turan-ve-omer-arasa-1-yil-3-ay-hapis-cezasi--1104055248.html

TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a 1 yıl 3 ay hapis cezası

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle yargılanan TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T12:33+0300

2026-03-06T12:33+0300

2026-03-06T12:33+0300

türki̇ye

orhan turan

ömer aras

tüsi̇ad

hapis

hapis cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093827323_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_2955c6cbaf8b0fa77813dbe673038e5f.png

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. İki ayrı suçtan yargılanıyorlardıTuran ve Aras, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından “suçun yasal unsurlarının oluşmaması” nedeniyle Turan ve Aras’ın ayrı ayrı beraatlarına kararı verdi.“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise Turan ve Aras hakkında 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orhan turan, ömer aras, tüsi̇ad, hapis, hapis cezası