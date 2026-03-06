Türkiye
TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle yargılanan TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı. İki ayrı suçtan yargılanıyorlardıTuran ve Aras, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından “suçun yasal unsurlarının oluşmaması” nedeniyle Turan ve Aras’ın ayrı ayrı beraatlarına kararı verdi.“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise Turan ve Aras hakkında 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşma nedeniyle yargılanan TÜSİAD eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İki ayrı suçtan yargılanıyorlardı

Turan ve Aras, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından “suçun yasal unsurlarının oluşmaması” nedeniyle Turan ve Aras’ın ayrı ayrı beraatlarına kararı verdi.
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise Turan ve Aras hakkında 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
