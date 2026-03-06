Tolga Sakman: İran beklendiği gibi düşmedi, direnişte gerileme yok

“İran’ın bu kadar büyük tepki vereceğini beklemiyorlardı. Hürmüz’ü kapatacağını Birleşmiş Milletler’e bildirmişlerdi. Amerika, İran’ın savaşı bölgeye yayacağını beklemiyordu. Dostlarını koruyamayan bir Amerika formülü oluşmaya başladı. Trump’ın bunu yönetmesi gerekiyor. İran elindeki füzeleri çok ekonomik ve hedef odaklı kullanıyor. Ancak ellerindeki füze sayısının azaldığını biliyoruz. İran beklendiği gibi düşmedi. Amerika, Hamaney’in öldürülmesiyle birlikte İran’ın siyaseten dağıtılacağını bekliyordu. Ancak siyaseten dağılma ya da direnişte gerileme olmadı. Savaşın uzaması iki tarafın da lehine olmayacak. Öte yandan İran’a kara harekatı mümkün değil. Burası Irak’a benzemiyor. Coğrafi, siyasi ve askeri olarak oldukça zor bir ülke. İran’daki iki ordunun da eli tetikte.”