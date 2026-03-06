Tolga Sakman: İran beklendiği gibi düşmedi, direnişte gerileme yok
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman, ABD ve İsrail’in İran’a dönük saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle bölgede yaşanabilecek gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Okan Aslan’la Gün Ortası programına konuk olan Diplomatik İlişkiler ve Politik Araştırmalar Merkezi (DİPAM) Başkanı Dr. Tolga Sakman, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve İran’ın misillemelerinin ardından gelişmelerin bölgeye etkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Donald Trump’ın İran savaşında beklediği seviyede olmadığını belirten Sakman, dua seansı görüntüleriyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Hala en güçlü tarafın Amerika olduğunu görüyoruz. Ancak Trump hedefe hızla ilerleyebilen noktada değil. Uluslararası toplumda da iyi durumda değil. Savaşın başladığı ilk gün ve bugün arasında Amerika’nın bölge hedefleri değişti. Rubio ve Pete Hegseth savaşın durumuyla ilgili farklı açıklamalar yaptı. Trump’ın Armagedon başlatacağına yönelik söylemler oldu üstüne de dua seansı yaşandı.”
‘Trump, Epstein nedeniyle İsrail etkisi altına girdiği yönünde bir imaj çizmek istemiyor’
Amerika’nın şu anda İsrail’i öncelediğine ve Epstein dosyalarına da dikkat çeken Sakman, şu ifadeleri kullandı:
“Trump, Epstein dosyaları nedeniyle İsrail’in onu etkisi altına aldığına dair imaj oluşturmamak için elinden geleni yapıyor. Trump İsrail’e rağmen İran özelinde bir şeyler yapmaya çalıştı ancak beceremedi. Amerika şu anda İsrail’i öncelikliyor. Bunu halka anlatamıyor ve teolojik nedenler uydurmaya çalışıyorlar. Ayrıca Trump İran ile ilgili olabildiğince az konuşuyor.”
‘İran siyaseten dağılmadı’
İran’daki son gelişmelere de değinen Sakman, bir kara harekatı beklemediğini vurgulayarak şunları kaydetti:
“İran’ın bu kadar büyük tepki vereceğini beklemiyorlardı. Hürmüz’ü kapatacağını Birleşmiş Milletler’e bildirmişlerdi. Amerika, İran’ın savaşı bölgeye yayacağını beklemiyordu. Dostlarını koruyamayan bir Amerika formülü oluşmaya başladı. Trump’ın bunu yönetmesi gerekiyor. İran elindeki füzeleri çok ekonomik ve hedef odaklı kullanıyor. Ancak ellerindeki füze sayısının azaldığını biliyoruz. İran beklendiği gibi düşmedi. Amerika, Hamaney’in öldürülmesiyle birlikte İran’ın siyaseten dağıtılacağını bekliyordu. Ancak siyaseten dağılma ya da direnişte gerileme olmadı. Savaşın uzaması iki tarafın da lehine olmayacak. Öte yandan İran’a kara harekatı mümkün değil. Burası Irak’a benzemiyor. Coğrafi, siyasi ve askeri olarak oldukça zor bir ülke. İran’daki iki ordunun da eli tetikte.”