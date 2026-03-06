Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/sgk-yemek-bedeli-odemelerinde-prim-duzenlemesi-yapacak-1104063114.html
SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak
SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak
Sputnik Türkiye
SGK tarafından yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T17:07+0300
2026-03-06T17:08+0300
türki̇ye
sgk
yemek
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092274474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_26aa8bdf3d8a2d1f914a49c1c2234154.jpg
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak.SGK'dan 300 lira açıklamasıSGK'den alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/rekabet-kurulundan-yemek-karti-devlerine-sorusturma-1099188120.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092274474_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e7451ca56e31794d97ce147019765f23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sgk, yemek, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk, yemek, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak

17:07 06.03.2026 (güncellendi: 17:08 06.03.2026)
© AAYemek kartı
Yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AA
Abone ol
SGK tarafından yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak.

SGK'dan 300 lira açıklaması

SGK'den alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.
Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2025
EKONOMİ
Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı devlerine soruşturma
8 Eylül 2025, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала