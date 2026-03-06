https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/rusyadan-avrupaya-giden-dogalgaz-boru-hatlari-1104070040.html
Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları
Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları
Sputnik Türkiye
AB, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini hazırlarken, Rusya AB'ye gaz ihracatını tamamen durdurmayı değerlendiriyor. Medyaya göre bu, Avrupalılara yılda 13,8... 06.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-06T23:46+0300
2026-03-06T23:46+0300
2026-03-06T23:46+0300
multi̇medya
vi̇deo
avrupa
rusya
ab
rusya doğrudan yatırımlar fonu
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104070244_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30a085ebbdecde0acb8c82d3ccd286bc.png
Aralık ayında 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı' diyerek AB'nin Rusya'dan 'enerji bağımsızlığı' kazandığını savunan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasını alıntılayan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 'Bu, yeni bir dönemin, 'Ursula, Kaja ve diğer Rusofobiklerin aptalca kararları nedeniyle Avrupa'nın tam bir enerji çöküşü ve iflası yaşadığı dönemin' başlangıcı. AB, Rus enerjisini reddederek, o kadar çok kez kendi ayağına sıktı ki, artık ayağı kalmadı' değerlendirmesinde bulundu. Sputnik, Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatlarını bir videolu infografikle derledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104070244_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_1c5b44ad36dd2a8b78b6827b09a1ef15.png
Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları
Sputnik Türkiye
Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları
2026-03-06T23:46+0300
true
PT1M17S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, avrupa, rusya, ab, rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), видео
vi̇deo, avrupa, rusya, ab, rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), видео
Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları
AB, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini hazırlarken, Rusya AB'ye gaz ihracatını tamamen durdurmayı değerlendiriyor. Medyaya göre bu, Avrupalılara yılda 13,8 milyar Euro'ya mal olabilir.
Aralık ayında 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı' diyerek AB'nin Rusya'dan 'enerji bağımsızlığı' kazandığını savunan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasını alıntılayan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 'Bu, yeni bir dönemin, 'Ursula, Kaja ve diğer Rusofobiklerin aptalca kararları nedeniyle Avrupa'nın tam bir enerji çöküşü ve iflası yaşadığı dönemin' başlangıcı. AB, Rus enerjisini reddederek, o kadar çok kez kendi ayağına sıktı ki, artık ayağı kalmadı' değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik, Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatlarını bir videolu infografikle derledi.