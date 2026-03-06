Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları
Aralık ayında 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı' diyerek AB'nin Rusya'dan 'enerji bağımsızlığı' kazandığını savunan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasını alıntılayan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 'Bu, yeni bir dönemin, 'Ursula, Kaja ve diğer Rusofobiklerin aptalca kararları nedeniyle Avrupa'nın tam bir enerji çöküşü ve iflası yaşadığı dönemin' başlangıcı. AB, Rus enerjisini reddederek, o kadar çok kez kendi ayağına sıktı ki, artık ayağı kalmadı' değerlendirmesinde bulundu. Sputnik, Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatlarını bir videolu infografikle derledi.
23:46 06.03.2026
AB, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini hazırlarken, Rusya AB'ye gaz ihracatını tamamen durdurmayı değerlendiriyor. Medyaya göre bu, Avrupalılara yılda 13,8 milyar Euro'ya mal olabilir.
Aralık ayında 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı' diyerek AB'nin Rusya'dan 'enerji bağımsızlığı' kazandığını savunan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasını alıntılayan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 'Bu, yeni bir dönemin, 'Ursula, Kaja ve diğer Rusofobiklerin aptalca kararları nedeniyle Avrupa'nın tam bir enerji çöküşü ve iflası yaşadığı dönemin' başlangıcı. AB, Rus enerjisini reddederek, o kadar çok kez kendi ayağına sıktı ki, artık ayağı kalmadı' değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik, Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatlarını bir videolu infografikle derledi.
