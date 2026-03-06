https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/rusyadan-avrupaya-giden-dogalgaz-boru-hatlari-1104070040.html

Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları

Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları

Sputnik Türkiye

AB, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini hazırlarken, Rusya AB'ye gaz ihracatını tamamen durdurmayı değerlendiriyor. Medyaya göre bu, Avrupalılara yılda 13,8... 06.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-06T23:46+0300

2026-03-06T23:46+0300

2026-03-06T23:46+0300

multi̇medya

vi̇deo

avrupa

rusya

ab

rusya doğrudan yatırımlar fonu

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/06/1104070244_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30a085ebbdecde0acb8c82d3ccd286bc.png

Aralık ayında 'Bu yeni bir dönemin başlangıcı' diyerek AB'nin Rusya'dan 'enerji bağımsızlığı' kazandığını savunan Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamasını alıntılayan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, 'Bu, yeni bir dönemin, 'Ursula, Kaja ve diğer Rusofobiklerin aptalca kararları nedeniyle Avrupa'nın tam bir enerji çöküşü ve iflası yaşadığı dönemin' başlangıcı. AB, Rus enerjisini reddederek, o kadar çok kez kendi ayağına sıktı ki, artık ayağı kalmadı' değerlendirmesinde bulundu. Sputnik, Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatlarını bir videolu infografikle derledi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları Sputnik Türkiye Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz boru hatları 2026-03-06T23:46+0300 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, avrupa, rusya, ab, rusya doğrudan yatırımlar fonu, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), видео